Армейские игры-2022: третий танковый экипаж Вьетнама добился впечатляющих достижений

Второй экипаж во время конкурса «Танковой биатлон» сбил 4 из 5 мишеней. Фото: Чан Хиеу/ВИА

По сообщению корреспондента ВИА в Москве, утром 20 августа (по местному времени) на полигоне Алабино на окраине Москвы, Россия, третий танковый экипаж Народной армии Вьетнама провел последнее соревнование отборочного тура в группе 1 конкурса «Танковый биатлон» в Армейских играх-2022.

Третий танковый экипаж Вьетнама включает майора Фунг Ань Кыонга, командира танка, старший лейтенант Фам Ван Ань, стрелок, и лейтенант До Куок Туан за рулем.

Вьетнамские танкисты завершили соревнования, сбив 4/5 мишеней за 29 минут 08 секунд. Это лучший результат трех танковых экипажей Вьетнама, участвовавших в отборочном этапе.

Вьетнам отправил 4 экипажа в Армейские игры 2022 года по 3 человека, в том числе 3 главных экипажа и 1 резервный. По результатам всех экипажей в полуфинал выходят 8 команд из группы 1.



