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Арендное жильё: стратегическая опора социальной защиты столицы

В условиях устойчивого роста цен на коммерческое жильё, превышающего финансовые возможности значительной части населения, развитие арендного жилья становится одним из эффективных решений для повышения доступности жилья в столице.
  Премьер-министр Ле Минь Хынг и другие участники церемонии дали старт строительству проектов арендного жилья и пяти линий городского рельсового транспорта в Ханое. Фото: ВИА  
Недавний одновременный запуск в Ханое трёх проектов строительства арендного жилья не только позволит увеличить предложение жилья для населения, но и свидетельствует о существенном изменении подходов столицы к жилищной политике. В условиях устойчивого роста цен на коммерческое жильё, превышающего финансовые возможности значительной части населения, развитие арендного жилья становится одним из эффективных решений для повышения доступности жилья в столице. Данный подход соответствует позиции Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама, согласно которой жильё должно служить прежде всего потребностям проживания, а не рассматриваться как инструмент бизнеса или накопления активов.

Превращая политику в «домашний очаг»

Исходя из глубокого понимания указаний Генерального секретаря, Президента государства То Лама и Премьер-министра Ле Минь Хынга по развитию арендного жилья, Народный комитет Ханоя рассматривает эту задачу как стратегическую и долгосрочную, направленную на обеспечение социальной защиты населения, диверсификацию жилищных продуктов и удовлетворение всё более разнообразных потребностей граждан.

Председатель Народного комитета Ханоя Ву Дай Тханг сообщил, что на основе установок центральных органов власти и механизмов, утверждённых Народным советом города, Ханой принял решение незамедлительно приступить к реализации проектов арендного жилья с привлечением как государственных, так и общественных ресурсов. На первом этапе город реализует три проекта общей вместимостью более 8 тысяч квартир с общим объёмом инвестиций свыше 30 трлн донгов. Из них два проекта финансируются за счёт государственных ресурсов для создания фонда арендного жилья для населения, а один крупный проект был предложен частным инвестором.

Речь идёт о следующих трёх проектах, строительство которых уже началось: проект строительства городского арендного жилья в новом городском районе Фапван – Тыхиеп (квартал Йеншо), проект строительства городского арендного жилья в квартале Вьетхынг и проект смешанного жилого комплекса Him Lam Long Bien.

По словам Ву Дай Тханга, эти три проекта являются первыми в городской программе развития арендного жилья и создают основу для поэтапного формирования нового сегмента жилищного рынка, отвечающего всё более разнообразным потребностям населения. Цель города — поэтапное формирование профессионального рынка арендного жилья высокого качества по доступным ценам.

Кроме того, после ввода в эксплуатацию данные проекты помогут снизить давление, связанное со стремлением приобрести жильё любой ценой, и будут способствовать формированию здорового и устойчивого рынка недвижимости, соответствующего международным тенденциям развития. В будущем районы арендного жилья будут комплексно интегрированы с линиями городского рельсового транспорта, центрами занятости, образовательными и медицинскими учреждениями, а также объектами общественных услуг.

С точки зрения инвесторов, основной акционер акционерной компании Him Lam и председатель совета директоров банка Sacombank Зыонг Конг Минь отметил, что арендное жильё давно стало важной опорой городской жилищной системы многих развитых стран, удовлетворяя потребности работников, молодёжи и семей, не имеющих возможности приобрести собственное жильё. Развитие арендного жилья является не только мерой социальной поддержки, но и устойчивой моделью развития и инвестирования.

Следуя курсу Партии и Правительства на развитие доступного жилья, акционерная компания Him Lam предложила реализовать проект «Смешанный жилой комплекс Him Lam Long Bien», предусматривающий строительство около 2 тыс. квартир для сдачи в аренду. При этом качество жилья будет соответствовать уровню коммерческих квартир, реализуемых на рынке.

Расширение возможностей для обеспечения жильём

На протяжении многих лет мечта о собственном жилье в Ханое оставалась целью большинства семей. Однако быстрые темпы урбанизации и постоянный рост цен на недвижимость всё больше увеличивают разрыв между доходами населения и возможностью приобрести жильё. При среднем ежемесячном доходе от 15 до 25 млн донгов многие рабочие, молодые служащие, трудовые мигранты и даже семьи со сравнительно высоким уровнем доходов не могут позволить себе покупку коммерческого жилья.

В то же время предложение социального жилья, несмотря на уделяемое ему внимание, пока не способно удовлетворить высокий спрос на рынке. Именно поэтому развитие арендного жилья рассматривается как оптимальное решение в новых условиях. Этот подход неоднократно подчёркивал Генеральный секретарь при обсуждении жилищной политики.

По мнению экспертов, начало строительства трёх проектов арендного жилья в Ханое именно сейчас имеет особое значение, поскольку является практическим воплощением курса, ориентированного на человека, обеспечение социальной защиты населения и постепенную корректировку рынка недвижимости в сторону устойчивого и здорового развития.

Для Ханоя как особого города с населением около 9 миллионов человек, которое продолжит увеличиваться в ближайшие годы, развитие арендного жилья становится ещё более актуальным. Помимо постоянных жителей, в столице проживают и работают миллионы трудящихся, специалистов, студентов и приезжих.

Особое внимание заслуживает тот факт, что новые проекты ориентированы на граждан с низкими доходами, рабочих, молодых трудящихся и льготные категории населения. Именно эти группы сегодня сталкиваются с наибольшими трудностями при решении жилищного вопроса.

Можно с уверенностью утверждать, что в условиях реализации Ханоем многочисленных программ по развитию социального жилья, реконструкции старых многоквартирных домов и строительству городской среды по модели развития, ориентированной на общественный транспорт (TOD), расширение фонда арендного жилья станет ещё одной важной опорой стратегии жилищного обеспечения столицы.

Когда люди будут уверены в своей обеспеченности жильём, столица получит более прочную основу для быстрого, устойчивого, цивилизованного и современного развития. Поэтому начало строительства трёх проектов арендного жилья в Ханое - это не просто возведение новых жилых комплексов, а начало более прогрессивного и гуманного подхода к жилищной политике, при котором потребительская ценность жилья ставится выше спекулятивной, а право граждан на жильё остаётся высшей целью.

ВИА/ИЖВ

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