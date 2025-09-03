НОВОСТИ
Аргентинские СМИ подчеркивают историческое значение 80-го национального дня Вьетнама
Газета отмечает, что в параде приняли участие около 40 000 человек, в котором приняли участие 87 формирований, включая вооруженные силы, полицию, ополчение, массовые организации и механизированные подразделения. Программа началась с церемонии зажжения факелов и поднятия флага, за которой последовал торжественный военный парад, демонстрирующий силу, дисциплину и единство вооруженных сил Вьетнама.
Издание Resumen Latinoamericano напомнило, что 2 сентября 1945 года Вьетнам стал первой азиатской страной, провозгласившей независимость после Второй мировой войны, что ознаменовало конец французского колониального господства и японского фашистского захвата. Празднование этого года было названо не только знаковым событием для вьетнамского народа, но и жестом международной солидарности, на котором присутствовали военные делегации из Китая, России, Лаоса и Камбоджи. Россия направила свой почетный караул из Преображенского полка, в то время как Лаос и Камбоджа предоставили по 120 военнослужащих.
Он приветствовал присутствие иностранных гостей, в том числе первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, что было названо символом прочной дружбы между Вьетнамом и Кубой.
В параде, в котором приняли участие различные формирования, начиная от почетного караула и народных вооруженных сил и заканчивая иностранными контингентами и механизированными подразделениями, традиции сочетались с современностью, что отражало боеготовность Вьетнама, его технические возможности и решимость защищать свой суверенитет.
В эфире телеканала Telesur аргентинский эксперт Сильвано Паскузо подчеркнул, что значимость этого события следует рассматривать в историческом контексте: страна пережила три крупные войны с Японией, Францией и Соединенными Штатами, руководствовалась твердой решимостью президента Хо Ши Мина и Коммунистической партии Вьетнама добиться независимости и имеет за последние десятилетия компания добилась значительных успехов в модернизации и глобальной интеграции.
В тот же день ведущая аргентинская ежедневная газета La Nacion опубликовала статью под заголовком “Вьетнам отмечает Национальный день грандиозным военным парадом”. В статье цитировалась речь генерального секретаря партии То Лама, в которой он подтвердил решимость Вьетнама защищать независимость, свободу, суверенитет и территориальную целостность объединенными усилиями своих политических, экономических, культурные, научные, технологические, военные и дипломатические ресурсы, а также воля ее народа.
Газета La Nacion назвала это событие крупнейшим парадом за последние десятилетия, на котором были продемонстрированы танки, ракеты, вертолеты и истребители. Тысячи вьетнамских военнослужащих прошли маршем бок о бок с контингентами из Китая, России и других стран. Газета отметила, что по этому случаю правительство выделило гражданам подарочный пакет на сумму 380 миллионов долларов, а президент Лыонг Куонг объявил амнистию для 13 920 заключенных, в том числе 66 иностранцев.
В репортаже также были запечатлены сцены, когда десятки тысяч людей в Ханое надевали красную одежду и размахивали национальными флагами, заполняя улицы, чтобы стать свидетелями празднования, которое передало сильный дух национального единства. Далее было отмечено, что парад также проходил в море, в заливе Камрань в провинции Кханьхоа, с участием современного подводного флота Вьетнама и эсминцев.