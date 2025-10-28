НОВОСТИ
Аргентинские СМИ подчёркивают значимость Ханойской конвенции
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш охарактеризовал Ханойскую конвенцию как мощный, юридически обязательный инструмент для укрепления коллективной защиты от киберпреступности, подчеркнув, что она отражает жизнеспособность многостороннего подхода. Он отметил, что ни одно государство не в состоянии обеспечить собственную безопасность без международного сотрудничества.
Издание Infobae процитировало слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который отметил, что Конвенция представляет собой «победу для жертв насилия в интернете» и «чёткую дорожную карту для следователей и прокуроров» в преодолении трансграничных барьеров при обмене цифровыми доказательствами.
В свою очередь, La Nación подчеркнула, что новый документ криминализирует широкий спектр преступлений, связанных с использованием технологий, и предусматривает механизм круглосуточного взаимодействия между государствами для оперативного и эффективного обмена электронными доказательствами. Особенно важно, что это первый международный договор, который квалифицирует нераспространение интимных изображений без согласия как уголовно наказуемое деяние и рассматривает проблему сексуального насилия в интернете в отношении детей - значительный шаг вперёд в деле защиты прав человека в киберпространстве.
Церемония подписания в Ханое имела глубокий символический смысл, отражая доверие Организации Объединённых Наций и международного сообщества к Вьетнаму. Это событие подтвердило активную роль Вьетнама в формировании безопасного, прозрачного и гуманного мирового цифрового порядка, открыв новые возможности для расширения международного сотрудничества в сфере кибербезопасности и устойчивого развития.