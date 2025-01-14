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НОВОСТИ

Аргентинские СМИ высоко оценили усилия Вьетнама по экономической дипломатии

Аргентинская газета подтвердила, что наряду с усилиями по расширению двустороннего сотрудничества с ключевыми партнёрами активный вклад Вьетнама в многосторонние форумы способствует укреплению доверия партнёров.
  Фото: Скриншот  

 В 2024 году Вьетнам продолжал усилия по укреплению связей с глобальными партнёрами с акцентом на продвижение новых драйверов роста в Латинской Америке, Ближневосточном регионе, Африке и странах Большой семёрки посредством внешнеполитической деятельности руководителей партии и государства. Об этом говорится в статье, недавно опубликованной в аргентинской газете Resumen Latinoamericano. Автор статьи высоко оценил усилия Вьетнама по экономической дипломатии, особенно совершенные им прорывы шаги, направленные на быстрое и устойчивое развитие страны. В статье подчёркивается, что множество документов о сотрудничестве было подписано в рамках зарубежных поездок вьетнамских высокопоставленных руководителей. Это открыло новые возможности для устойчивого развития вьетнамской экономики и создания прочной основы для вступления страны в эпоху всестороннего обновления и глубокой интеграции в глобальную цепочку поставок. 

Аргентинская газета подтвердила, что наряду с усилиями по расширению двустороннего сотрудничества с ключевыми партнёрами активный вклад Вьетнама в многосторонние форумы способствует укреплению доверия партнёров. 

VOV/ИЖВ

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