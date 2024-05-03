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Аргентинская пресса подчеркивает значение победы при Дьенбьенфу
На сайте ABC Mundial подчеркивается, что победа не только положила конец французскому колониализму во Вьетнаме, но и оставила неизгладимый след в истории человечества.
Семьдесят лет назад, с 13 марта по 7 мая, народ и армия Вьетнама под руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) во главе с президентом Хо Ши Мином провели решающее стратегическое сражение при Дьенбьенфу, создав победу, которая «прогремела на пяти континентах и потрясла весь мир», ознаменовав собой великий поворотный момент в истории борьбы вьетнамского народа за строительство и защиту страны.
Автор статьи утверждает, что эта победа является символом всеобъемлющего сопротивления вьетнамского народа. Начиная с сопротивления на поле боя и заканчивая политической, экономической и дипломатической борьбой, все слои вьетнамского общества объединились, чтобы изгнать захватчиков.
В то же время газета ReporteAsia подчеркнула руководящую роль КПВ и президента Хо Ши Мина в этой войне сопротивления, собравшую великий блок национальной солидарности и способствовавшую развитию патриотизма для победы при Дьенбьенфу. После 56 дней и ночей героической, умной и творческой борьбы армия и народ Вьетнама разрушили весь комплекс опорных пунктов Дьенбьенфу, уничтожили и взяли в плен находившуюся там французскую армию, сбили десятки самолетов, транспортных средств и все оружие, склады, военную технику и запасы французской армии.
В газете Ámbito Internacional была опубликована статья, в которой утверждалось, что победа при Дьенбьенфу стала самым страшным поражением колониализма, и что прошло 70 лет, а великий масштаб и историческое значение этой победы по-прежнему сохраняют свою ценность. Эта победа внесла огромный вклад в прогресс человечества и доказала истину, что угнетенные и захваченные народы обязательно победят, если у них есть сильная воля, правильный и созидательный путь, и они умеют объединяться и бороться за независимость и свободу.