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Аргентина импортировала первую партию телекоммуникационного оборудования, произведенного вьетнамской компанией
По её словам, одним из главных приоритетов посольства Вьетнама в Аргентине является поддержка вьетнамских предприятий, особенно тех, кто имеет потенциал и репутацию в области производства высококачественных товаров и технологического оборудования с высокой добавленной стоимостью, в расширении рынка сбыта и увеличении присутствия на рынках Южной Америки.
Посол Нго Минь Нгует выразила надежду, что наряду с инвестициями Viettel в сектор телекоммуникаций в Перу, продукция Viettel будет доступна во всех странах Южноамериканского общего рынка (Mercosur) и других странах Латинской Америки, таких как Бразилия, Колумбия, Эквадор и Боливия.
Кафтаро Крамер, президент компании Derqui Telecommunications (CTD), которая импортировала партию телекоммуникационного оборудования, включая оптоволоконные кабели и модемы, произведенные Viettel, выразил уверенность в потенциале расширения сотрудничества между Аргентиной и Вьетнамом в области информационных технологий и телекоммуникаций в будущем.
Кафтаро Крамер, который также является президентом Торгово-промышленной палаты Mercosur - АСЕАН (MACC), высоко оценил значимость события, когда продукция вьетнамского производства впервые проникла на рынок Аргентины, и считает это отличной возможностью для этих товаров выйти на рынок Mercosur, включая Бразилию, Боливию, Парагвай и Уругвай.