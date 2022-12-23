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Аргентина выразила желание сотрудничать с Вьетнамом в развитии футбола
Представитель Аргентины заявил, что выдвинет инициативу обсуждения этого вопроса заинтересованным сторонам Вьетнама.
Посол Бельтрамино гордится тем, что Федерация футбола Вьетнама подписала контракт с аргентинским тренером Диего Раулем Джустоцци, который потренирует мужскую сборную Вьетнама по футзалу.
Говоря о финале чемпионата мира 2022 г. между Аргентиной и Францией, Луис Пабло Мария Бельтрамино воспевал, что это привлекательный, драматичный матч, вызвавший у зрителей сильную эмоцию серией пенальти. Болельщики стали свидетелями исторического матча и пережили лучшие моменты спортивной жизни, радуясь за чемпионство Аргентины после 36 лет.
Перечислив известные имена аргентинского футбола, такие как Лионель Месси, Эмилиано «Дибу» Мартинес, Пауло Дибала, аргентинский дипломат отметил: «Для меня, считаю, что они являются образцами не только в футболе, но и в жизни. Месси — яркая личность, всегда проявляет уважение и заботу о коллегах и соперниках».
По его словам, впечатляющая победа Аргентины передала послание о силе командной солидарности и максимального усилия всей сборной. Игроки вместе преодолели трудности для осуществления стремления и им удалось реализовать свою мечту.