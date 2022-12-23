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Аргентина выразила желание сотрудничать с Вьетнамом в развитии футбола

По случаю победы сборной Аргентиной на Чемпионате мира по футболу 2022 г. в Катаре посол Аргентины во Вьетнаме Луис Пабло Мария Бельтрамино провел беседу с корреспондентами ВИА и подтвердил желание сотрудничества с Вьетнамом в области спорта, особенно футбола.
  Посол Аргентины во Вьетнаме Луис Пабло Мария Бельтрамино. Фото: ВИА  
Посол Бельтрамино высоко оценил возможность и потенциал сотрудничества между двумя сторонами в нескольких видах спорта и одновременно выразил надежду на организацию товарищеского матча аргентинского клуба во Вьетнаме. Однако, по мнению Бельтрамина, для реализации этой идеи нужна поддержка Федерации футбола Вьетнама и Министерства культуры, спорта и туризма.

Представитель Аргентины заявил, что выдвинет инициативу обсуждения этого вопроса заинтересованным сторонам Вьетнама.

Посол Бельтрамино гордится тем, что Федерация футбола Вьетнама подписала контракт с аргентинским тренером Диего Раулем Джустоцци, который потренирует мужскую сборную Вьетнама по футзалу.

Говоря о финале чемпионата мира 2022 г. между Аргентиной и Францией, Луис Пабло Мария Бельтрамино воспевал, что это привлекательный, драматичный матч, вызвавший у зрителей сильную эмоцию серией пенальти. Болельщики стали свидетелями исторического матча и пережили лучшие моменты спортивной жизни, радуясь за чемпионство Аргентины после 36 лет.

Перечислив известные имена аргентинского футбола, такие как Лионель Месси, Эмилиано «Дибу» Мартинес, Пауло Дибала, аргентинский дипломат отметил: «Для меня, считаю, что они являются образцами не только в футболе, но и в жизни. Месси — яркая личность, всегда проявляет уважение и заботу о коллегах и соперниках».

По его словам, впечатляющая победа Аргентины передала послание о силе командной солидарности и максимального усилия всей сборной. Игроки вместе преодолели трудности для осуществления стремления и им удалось реализовать свою мечту.

ВИА/ИЖВ

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