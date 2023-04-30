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Апрельский индекс потребительских цен снизился на 0,34% по сравнению с предыдущим месяцем
За первые четыре месяца этого года индекс вырос на 3,84% по сравнению с прошлым годом, в основном за счет роста цен на образование, жилье и строительные материалы, культуру, развлечения и туризм, продукты питания и электроэнергию.
В апреле в семи из 11 групп основных потребительских товаров и услуг наблюдалось снижение цен, а в остальных - рост.
Примечательно, что падение цен на продукты питания и услуги общественного питания на 0,38% вызвало снижение ИПЦ на 0,13 процентного пункта.
Цены на золото в апреле выросли на 2,04% по сравнению с предыдущим месяцем, но снизились на 1,09% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-апреле цены выросли на 0,66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Между тем, цена доллара США в апреле снизилась на 0,89% по сравнению с предыдущим месяцем, но выросла на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, что привело к росту на 3,21% по сравнению с предыдущим годом за первые четыре месяца этого года.
По данным GSO, в этом месяце базовая инфляция выросла на 0,13% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем за первые четыре месяца она увеличилась на 4,9% по сравнению с прошлым годом, что выше, чем общий средний ИПЦ (3,84%).