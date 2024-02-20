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Анжанг экспортировала первую партию манго в Южную Корею
В провинции Анжанг в настоящее время площадь выращивания манго составляет 12 тыс. гектаров, уезд Тьомой является местом с самой большой площадью выращивания манго в более 6400 гектаров. В частности, манго с зеленой кожурой выращивают в основном в 3 общинах Танми, Михиеп и Биньфыоксуан общей площадью 4204 га.
Событие имеет важное значение для сельскохозяйственной отрасли уезда Тьомой, что не только предоставляет большие экономические возможности уезду, но и способствует продвижению имиджа и повышению престижа его сельскохозяйственной продукции на международном рынке.