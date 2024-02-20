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НОВОСТИ

Анжанг экспортировала первую партию манго в Южную Корею

19 февраля Департамент сельского хозяйства и развития деревни провинции Анжанг, Народный комитет уезда Тьомой провинции Анжанг провели церемонию объявления об экспорте первой партии, состоящей из 13 тонн манго, в Южную Корею. На церемонии также состоялось подписание долгосрочного контракта потребления манго между кооперативом GAP Кулаожиенг уезда Тьомой и ООО «Hoang Phat Fruit».

В провинции Анжанг в настоящее время площадь выращивания манго составляет 12 тыс. гектаров, уезд Тьомой является местом с самой большой площадью выращивания манго в более 6400 гектаров. В частности, манго с зеленой кожурой выращивают в основном в 3 общинах Танми, Михиеп и Биньфыоксуан общей площадью 4204 га.

Событие имеет важное значение для сельскохозяйственной отрасли уезда Тьомой, что не только предоставляет большие экономические возможности уезду, но и способствует продвижению имиджа и повышению престижа его сельскохозяйственной продукции на международном рынке.

ИЖВ/ВИА

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