Анжанг усиливает борьбу с ННН-промыслом на основе подхода «четырёх ясностей»

По состоянию на 31 октября в провинции было зарегистрировано 9 816 рыболовных судов, и вся информация внесена как в Национальную рыбохозяйственную базу данных (VNFishbase), так и в Национальную базу данных о населении (VNeID). Все 8 962 суда, соответствующие требованиям, получили лицензии на промысел, однако более 890 судов по-прежнему не отвечают установленным критериям, что создаёт сложности для управления рыболовством и предотвращения ННН-промысла.

Для решения этой проблемы провинция Анжанг внедряет модель «четырёх ясностей»: ясность ответственности за мониторинг, ясность владения судном, ясность места стоянки и ясность состояния судна, с целью ужесточить контроль над судами, не имеющими лицензии. Также созданы группы проверки, которые работают напрямую с владельцами судов, чтобы определить причины несоответствия и помочь им завершить процедуры получения лицензии.

По данным провинциального руководящего комитета по предотвращению и контролю ННН-промысла, работа по мониторингу и прослеживаемости демонстрирует существенные улучшения, особенно в части установки систем мониторинга судов. В настоящее время VMS-оборудование установлено на 3 590 из 3 601 рыболовных судов длиной 15 метров и более, осуществляющих промысел, в то время как оставшиеся 11 неактивных судов находятся под наблюдением по координатам на месте стоянки и с использованием Google Maps.

В разгар месячника по борьбе с ННН-промыслом в провинции Анжанг было проведено 8 360 проверок заходов и выходов судов в порты, что на 29,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём выгрузки под надзором в портах и на местах высадки составил 47 894 тонны, при этом было выдано 973 электронных квитанции eCDT на общий объём 2 963 тонны.

Директор департамента сельского хозяйства и охраны окружающей среды провинции и заместитель руководителя провинциального комитета по предотвращению ННН-промысла Ле Хыу Тоан подтвердил, что компетентные силы продолжат строгие инспекции и жёсткое применение санкций за нарушения, особенно за правонарушения, связанные с ННН-промыслом, параллельно с усилением информационно-правовой работы и разъяснительной деятельности.

Провинция также поддерживает жёсткий контроль за перемещением судов через порты и контрольно-пропускные пункты пограничной охраны, отказывая в разрешении на выход или вход любому судну при отсутствии обязательных документов или оборудования. Осуществляется синхронизация данных между системами VNFishbase, VMS, VNeID и базами данных пограничной службы, а также сохраняется решимость полностью исключить новые случаи захода судов во внешние (иностранные) воды.

Кроме того, в провинции Анжанг проводится проверка данных о прослеживаемости улова и применяются санкции ко всем судам, нарушившим требования системы VMS, пересёкшим границы или вошедшим в иностранные воды.