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НОВОСТИ

Анжанг намерен привлечь более 20 трлн. Донгов

Провинция Анжанг в дельте Меконга намерена привлечь более 20 трлн. донгов (862,73 млн. долл. США) как минимум для 15 местных проектов в 2022 году

Провинция Анжанг в дельте Меконга намерена привлечь более 20 трлн. донгов (862,73 млн. долл. США) как минимум для 15 местных проектов в 2022 году в соответствии с недавно подписанной программой поощрения инвестиций.

Эти проекты связаны с транспортом, городской инфраструктурой, сельским хозяйством, промышленностью, торгово-сервисным туризмом.

Основные среди них включают 1.400-метровый мост Нанггу стоимостью около 688 млрд. донгов; центр площадью 200 га риса и пресноводных продуктов стоимостью 9 трлн. донгов; промышленный парк Суанто площадью 100 га стоимостью около 2,5 трлн. донгов; и туристический объект Нуйкам площадью 1.050 га, который будет стоить около 7,5 трлн. донгов.

Чан Ань Тху, заместитель председателя провинциального Народного комитета, заявил в этом году: «Анжанг ищет капитал для проектов, которые позволят фирмам участвовать в глобальной цепочке создания стоимости и производственной сети; экономить землю и применять чистые и экологически безопасные технологии; создают высокую добавленную стоимость и вносят значительный вклад в экспорт и доходы государственного бюджета».

С другой стороны, у проектов, которые нарушают правила и вызывают общественное беспокойство, будут отозваны лицензии, сказал он.

В 2021 году Анжанг привлекла 947 млрд. донгов в рамках 18 проектов, включая один проект, финансируемый из-за рубежа.

ВИА

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