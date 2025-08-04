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Ангола называет Вьетнам великим источником вдохновения
По словам Мануэла Домингуша Аугусто, за последнее время вьетнамо-ангольские отношения достигли значительных результатов, особенно в таких сферах, как образование, строительство и здравоохранение. Он отметил, что визит Президента Вьетнама станет важной возможностью для обеих сторон активизировать сотрудничество в новых ключевых отраслях — таких как горнодобывающая промышленность, нефтяной сектор и, особенно, сельское хозяйство.
Лидер партии МПЛА заявил, что Ангола высоко ценит опыт и технологические возможности Вьетнама, особенно в области производства кофе. Он подчеркнул, что, будучи одной из ведущих стран-производителей кофе в мире, Вьетнам может оказать помощь Анголе в восстановлении её прежнего положения - когда страна входила в число крупнейших производителей кофе в Африке и в мире. Он также сообщил, что во время своего визита во Вьетнам в прошлом году стороны уже обсуждали этот вопрос, и выразил надежду, что нынешний визит Президента Вьетнама создаст основу для подписания новых соглашений и установления конкретных программ сотрудничества, исходя из экономического потенциала обеих стран.
Говоря о вьетнамской общине в Анголе, он отметил, что это уважаемая и достойная община с самого начала независимости Анголы. Несмотря на то, что в настоящее время численность вьетнамцев сократилась по экономическим причинам, он выразил уверенность, что с подписанием новых соглашений эта община вскоре вновь укрепится. В то же время Ангола также стремится увеличить инвестиции во Вьетнам, нацеливаясь на сбалансированные и устойчивые двусторонние отношения.
Говоря о своих впечатлениях о Вьетнаме, Мануэл Домингуш Аугусто выразил глубокое восхищение, назвав Вьетнам впечатляющим образцом на международной арене. Он отметил, что стремительное развитие Вьетнама является большим источником вдохновения для Анголы. Многие анголские лидеры, посетившие Вьетнам, высоко оценивают страну Юго-Восточной Азии как важное место назначения для изучения опыта и укрепления сотрудничества.