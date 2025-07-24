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АМРО прогнозирует, что Вьетнам станет лидером по темпам роста в группе АСЕАН+3
Главный экономист AMRO Донг Хэ (Dong He) объяснил, что основной причиной замедления стали глобальные торговые потрясения, особенно политика повышения импортных пошлин со стороны США. По словам Донга Хэ, прозвучавшим на онлайн-пресс-конференции в тот же день, расширение действия тарифов и застой в торговых переговорах тормозят региональную торговлю и угрожают росту.
Он также предупредил, что помимо тарифных рисков, геополитическая напряжённость, возможность более глубокой рецессии в США и Европе, а также сохраняющаяся высокая процентная ставка в США оказывают значительное давление на перспективы роста региона.
Тем не менее он отметил, что АСЕАН+3 вступает в период нестабильности с прочных позиций. Многие страны региона уже предприняли меры по снижению рисков и по-прежнему располагают возможностями для применения стимулирующей политики в случае необходимости.
Эксперт сделал вывод: «Политики действовали на опережение и могут продолжать поддерживать рост, если ситуация ухудшится».