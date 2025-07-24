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НОВОСТИ

АМРО прогнозирует, что Вьетнам станет лидером по темпам роста в группе АСЕАН+3

По сообщению корреспондента ВИА в Джакарте, согласно обновлённому докладу Управления макроэкономических исследований АСЕАН+3 (AMRO), опубликованному 23 июля, Вьетнам, как ожидается, продемонстрирует самый высокий темп экономического роста среди стран АСЕАН+3 в 2025 году — на уровне 7%. За ним следуют Филиппины (5,6%) и Камбоджа (5,2%). В то же время AMRO прогнозирует, что экономический рост в регионе АСЕАН+3 (включающем страны Юго-Восточной Азии, Китай, Японию и Республику Корея) замедлится до 3,8% в 2025 году и продолжит снижаться до 3,6% в 2026 году. Этот прогноз значительно ниже по сравнению с апрельским прогнозом 2025 года, когда AMRO рассчитывало на рост в 4,2% в 2025 году и 4,1% в 2026 году.

Главный экономист AMRO Донг Хэ (Dong He) объяснил, что основной причиной замедления стали глобальные торговые потрясения, особенно политика повышения импортных пошлин со стороны США. По словам Донга Хэ, прозвучавшим на онлайн-пресс-конференции в тот же день, расширение действия тарифов и застой в торговых переговорах тормозят региональную торговлю и угрожают росту.

Он также предупредил, что помимо тарифных рисков, геополитическая напряжённость, возможность более глубокой рецессии в США и Европе, а также сохраняющаяся высокая процентная ставка в США оказывают значительное давление на перспективы роста региона.

Тем не менее он отметил, что АСЕАН+3 вступает в период нестабильности с прочных позиций. Многие страны региона уже предприняли меры по снижению рисков и по-прежнему располагают возможностями для применения стимулирующей политики в случае необходимости.

Эксперт сделал вывод: «Политики действовали на опережение и могут продолжать поддерживать рост, если ситуация ухудшится».

ИЖВ/ВИА

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