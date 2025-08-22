Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Амнистия по случаю Национального дня отражает гуманную политику Вьетнама

Это политико-правовое событие имеет особое значение, отражая гуманистические традиции и политику милосердия, последовательно проводимую Партией и Государством в отношении тех, кто оступился, но осознал ошибки, проявил раскаяние и стремление стать полезным гражданином. В честь 80-летнего юбилея Национального праздника (2 сентября) Президент государства Вьетнама подписал решение об амнистии для большого числа заключённых по всей стране. Это политико-правовое событие имеет особое значение, отражая гуманистические традиции и политику милосердия, последовательно проводимую Партией и Государством в отношении тех, кто оступился, но осознал ошибки, проявил раскаяние и стремление стать полезным гражданином.

В последние дни августа в следственном изоляторе № 2 Управления общественной безопасности Хошимина царила радостная и приподнятая атмосфера. Заключённые, чьи имени были внесены в список на амнистию, с волнением ждали момента возвращения к семьям после долгого времени исправительных работ.

Заключённый Л.М.В., осуждённый на 3 года и 6 месяцев лишения свободы за нарушение правил дорожного движения, уже отбыл 16 месяцев наказания. Узнав, что его имя включено в список кандидатов на амнистию по случаю Национального дня 2 сентября, он не смог сдержать эмоций. Вера в политику милосердия Партии и Государства стала для него стимулом исправлять ошибки и готовиться к новой жизни после освобождения.

Заключённый Н.C.Л., осуждённый за незаконные азартные игры, поделился своей радостью, узнав, что также подпадает под амнистию: возвращение к семье – его самое большое желание и сильнейший мотиватор для дальнейшей исправной жизни.

По словам подполковника Фам Тхи Тхуи Хьен, заместителя начальника следственного изолятора № 2 Управления общественной безопасности Хошимина, сразу после подписания решения Президента государства, подразделение развернуло комплексную работу по информированию заключённых об условиях амнистии. Информация была размещена на стендах, доведена до каждого отряда и транслировалась по внутреннему радио.

В этот раз в изоляторе № 2 45 заключённых соответствовали критериям и были внесены в списки для подачи ходатайства об амнистии. С первых дней отбывания наказания сотрудниками разъяснялись условия амнистии, регулярно организовывались занятия с участием коллегии адвокатов, центров профориентации, велась правовая пропаганда, психологическое консультирование и профориентационная работа.

Профориентация – ключ к предотвращению рецидива

В исправительном учреждении Фу Хоа (Министерство общественной безопасности) также царила радость у тех, кто был рекомендован к амнистии. Заключённый Н.Куок Х. рассказал, что в процессе отбывания наказания он был ориентирован на профессиональную подготовку, трудился, дисциплинированно выполнял требования, за что был отмечен. «Я глубоко благодарен политике милосердия Партии и Государства. Рад видеть, что даже те, кто не попал в список амнистированных, искренне радуются за нас и стремятся к лучшему исправлению», – отметил он.

Подполковник Нгуен Тхань Хьеу, заместитель начальника исправительного учреждения Фу Хоа, сообщил, что в этом году подготовлены ходатайства об амнистии для 134 заключённых, отличившихся примерным поведением, активным трудом, учёбой и соблюдением дисциплины.

За последние годы в Фу Хоа не было зафиксировано случаев рецидива среди амнистированных. Это результат комплексной работы по воспитанию и поддержке в местах лишения свободы, а также помощи со стороны семей и местных властей после освобождения.

3 июля 2025 года Президент подписал решение № 1244/QD-CTN об амнистии (Вторая этапная амнистия 2025 года). Примечательно, что круг лиц и условия амнистии были расширены: ряд категорий преступлений, ранее не подпадавших под амнистию, в этом году рассматриваются индивидуально с учётом результатов исправления.

В исправительных учреждениях активно реализуются программы подготовки амнистированных к возвращению в общество: курсы профессиональной подготовки, психологическое консультирование, правовая поддержка и содействие в трудоустройстве.

Радость тех, кто получил амнистию по случаю Национального дня 2 сентября, – это не только личное счастье, но и результат гуманной политики, длительного процесса воспитания и исправления. Это также яркое свидетельство эффективности сочетания строгого закона и гуманизма, дисциплины и милосердия в управлении обществом.

ВИА/ИЖВ

