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АММ-59: Вьетнам сопредседательствует на встрече министров иностранных дел АСЕАН – Новой Зеландии
Министр предложил АСЕАН и Новой Зеландии уделить приоритетное внимание расширению сотрудничества в целях обеспечения жизненно важных потребностей населения, формирования безопасных и устойчивых цепочек поставок продовольствия и энергоресурсов. Кроме того, по его словам, сторонам необходимо продолжать взаимодействие в обеспечении морской безопасности, свободы и устойчивости морских коммуникаций, а также содействовать развитию «голубой» экономики в соответствии с международным правом, прежде всего с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).
Подтверждая роль Вьетнама в качестве координатора отношений АСЕАН – Новая Зеландия, Ле Хоай Чунг заявил, что Вьетнам продолжит тесное взаимодействие с Новой Зеландией и государствами-членами АСЕАН в целях дальнейшего углубления и практического наполнения Всеобъемлющего стратегического партнёрства АСЕАН – Новая Зеландия, способствуя укреплению мира, стабильности и устойчивого развития как в регионе, так и в мире.
Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс подтвердил долгосрочную и последовательную приверженность своей страны обеспечению мира, стабильности и процветания в регионе. Он подчеркнул, что пятидесятилетняя история сотрудничества между АСЕАН и Новой Зеландией создала прочную основу для дальнейшего развития отношений, а центральная роль АСЕАН остаётся ключевым фактором в продвижении сотрудничества и эффективном реагировании на региональные и глобальные вызовы.
Министры провели всесторонний обзор сотрудничества и согласовали основные направления дальнейшего углубления Всеобъемлющего стратегического партнёрства АСЕАН – Новая Зеландия по четырём ключевым направлениям: «Мир», «Процветание», «Люди» и «Планета». Стороны подтвердили приверженность принципам и механизмам АСЕАН, сохранению открытой, прозрачной, инклюзивной и основанной на международном праве региональной архитектуры при центральной роли АСЕАН, а также договорились активизировать взаимодействие в области морской безопасности, борьбы с транснациональной преступностью, кибербезопасности и регулирования искусственного интеллекта.
В экономической сфере АСЕАН и Новая Зеландия подтвердили намерение укреплять экономическую интеграцию, максимально эффективно использовать модернизированное Соглашение о свободной торговле между АСЕАН, Австралией и Новой Зеландией (AANZFTA), ускорить подписание Соглашения о воздушном сообщении между АСЕАН и Новой Зеландией (ANZ-ASA), а также содействовать эффективной реализации Рамочного соглашения АСЕАН по цифровой экономике (DEFA). Стороны также договорились расширять сотрудничество в сферах образования, подготовки кадров, здравоохранения, предупреждения стихийных бедствий и борьбы с изменением климата. Новая Зеландия продолжит поддерживать усилия АСЕАН по сокращению разрыва в уровне развития и укреплению региональной взаимосвязанности.
Учитывая влияние ситуации на Ближнем Востоке на глобальные цепочки поставок, энергетическую и продовольственную безопасность, министры приняли Совместное заявление АСЕАН – Новая Зеландия о повышении устойчивости региона. В документе вновь подтверждена приверженность международному праву, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, а также выдвинут ряд инициатив по расширению сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности и морской деятельности, направленных на повышение устойчивости региона к новым вызовам.