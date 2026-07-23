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АММ-59: Вьетнам предложил три приоритетных направления для развития сотрудничества между АСЕАН и Японией
В ходе встречи министры подтвердили, что отношения между АСЕАН и Японией продолжают развиваться на основе долгосрочного, равноправного, содержательного и доверительного партнёрства, основанного на взаимном уважении, а также общей приверженности формированию открытой, прозрачной и инклюзивной региональной архитектуры, основанной на международном праве и центральной роли АСЕАН. Государства АСЕАН отметили, что Япония остаётся одним из наиболее надёжных партнёров, вносящих существенный вклад в развитие как отдельных государств-членов, так и региона в целом.
Выступая на заседании, министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу вновь подтвердил долгосрочную приверженность Японии развитию отношений с АСЕАН в духе партнёрства «от сердца к сердцу». Он подтвердил неизменную поддержку единства и центральной роли АСЕАН, содействие реализации Видения Сообщества АСЕАН – 2045 и дальнейшему углублению Всеобъемлющего стратегического партнёрства АСЕАН – Япония.
Япония также заявила о готовности продолжить оказание поддержки АСЕАН в укреплении потенциала в сферах морской безопасности, энергетической и продовольственной безопасности, борьбы с транснациональной преступностью, развития искусственного интеллекта (ИИ), цифровой трансформации, гуманитарных обменов и подготовки высококвалифицированных кадров.
Министры договорились активизировать сотрудничество в области морской безопасности, кибербезопасности и противодействия нетрадиционным угрозам безопасности посредством механизмов под эгидой АСЕАН. В экономической сфере стороны подтвердили намерение содействовать региональной интеграции путём эффективной реализации и последующей модернизации таких соглашений, как Всеобъемлющее экономическое партнёрство АСЕАН – Япония (AJCEP) и Региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство (RCEP). АСЕАН также высоко оценила поддержку Японии в продвижении цифровой трансформации, обеспечении энергетической безопасности и противодействии изменению климата посредством таких инициатив, как Азиатское сообщество с нулевыми выбросами (AZEC), Инициатива АСЕАН – Япония по совместному созданию решений в области искусственного интеллекта и Фонд интеграции Япония – АСЕАН (JAIF) 3.0.
Выступая на заседании, министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг подчеркнул, что в условиях глубоких изменений мировой геополитической и геоэкономической обстановки отношения между АСЕАН и Японией служат не только интересам обеих сторон, но и вносят важный вклад в укрепление открытой, прозрачной, инклюзивной и основанной на правилах региональной архитектуры.
Говоря о перспективах дальнейшего сотрудничества, министр Ле Хоай Чунг предложил три стратегических приоритета, призванных обеспечить практическое и ориентированное на будущее развитие отношений между АСЕАН и Японией.
Во-первых, необходимо укреплять сотрудничество в целях повышения уровня безопасности и устойчивости экономик, уделяя особое внимание таким стратегическим направлениям, как цепочки поставок, критически важные полезные ископаемые, цифровая инфраструктура, полупроводниковая промышленность и энергетическая безопасность.
Во-вторых, следует активизировать совместное формирование безопасной цифровой экономики, используя преимущества Японии в области технологий и инноваций для эффективной реализации Инициативы АСЕАН – Япония по совместному созданию решений в области искусственного интеллекта, Цифрового коридора FOIP и Ханойской конвенции о противодействии киберпреступности.
В-третьих, необходимо расширять сотрудничество в интересах «зелёного» будущего и устойчивого развития посредством развития взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики, интеллектуальных электросетей и устойчивой инфраструктуры, а также максимально эффективного использования потенциала таких инициатив, как AZEC 2.0 и POWERR Asia, для укрепления энергетической безопасности и продвижения низкоуглеродной «зелёной» трансформации.
Обсуждая региональные и международные вопросы, министр Ле Хоай Чунг приветствовал поддержку Японией усилий АСЕАН по развитию сотрудничества и укреплению потенциала в сфере морской безопасности. Он подчеркнул, что АСЕАН и Япония заинтересованы в поддержании мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и полётов над Восточном морем, а также другими морскими акваториями, и вновь отметил необходимость строгого соблюдения международного права, прежде всего Конвенции Организации Объединённых Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).