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АММ-56: Продвижение роли и ценности ARF в современных условиях
Страны утвердили перечень мероприятий на 2023-2024 годы, в течение которых Вьетнам будет сопредседателем ряда мероприятий ARF по выполнению Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС 1982), предотвращению терроризма и транснациональной преступности, химического, биологического, ядерного и радиоактивного терроризма. По этому случаю министр иностранных дел Буй Тхань Шон объявил, что Вьетнам будет сопредседателем Среднесрочной группы ARF по оказанию помощи при стихийных бедствиях на период 2024-2026 годов вместе с Бангладеш и Шри-Ланкой.
Министр Буй Тхань Шон сделал обзор развития ARF за последние 30 лет, подчеркнув большой вклад ARF в формирование привычки к консультациям и диалогу. Процесс выработки общей позиции АСЕАН по проблеме Восточного моря является наглядной демонстрацией усилий и достижений консультаций, подтверждающих и поддерживающих такие основные принципы, как мирное урегулирование споров, соблюдение международного права и ЮНКЛОС 1982 года.
Обсуждая будущие направления, министр Буй Тхань Шон подчеркнул необходимость обеспечения центральной роли АСЕАН и поддержки целей и принципов ARF.
Обсуждая международную и региональную ситуацию, страны обсудили последние сложные события, разделили сбалансированные и объективные взгляды АСЕАН и поддержали АСЕАН в продвижении ее центральной роли в формировании открытой, прозрачной, инклюзивной и основанной на международном праве структуры.
Министр Буй Тхань Шон подтвердил подход Вьетнама, рассматривающий диалог, консультации и укрепление доверия в качестве основных инструментов разрешения разногласий. Министр Буй Тхань Шон подтвердил, что за последние 30 лет, посредством консультаций, АСЕАН удалось выработать общую позицию по Восточному морю с такими принципами, как сдержанность, мирное урегулирование споров и уважение к международному праву, UNCLOS 1982.
Министр Буй Тхань Шон сказал: «Обязуясь полностью и эффективно выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC), АСЕАН и Китай вместе работают над Кодексом поведения в Восточном море (COC), существенным, эффективным и соответствующим международному праву, UNCLOS 1982».
По итогам серии конференций АММ-56 министры иностранных дел утвердили и зафиксировали около 40 документов всех видов, из которых Коммюнике конференции АММ-56 всесторонне отразило содержание и результаты обсуждения.