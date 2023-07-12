НОВОСТИ
АММ-56: АСЕАН стремится к миру в регионе - Саудовская Аравия подписала Договор TAC
Министры обменялись общими взглядами на нынешнюю нестабильную, сложную и потенциально рискованную ситуацию, в которой нерешенным является стратегическое соперничество между крупными странами, вопросы трансграничной безопасности и сложные события во многих горячих точках. Все страны подчеркивают важность соблюдения общих принципов, стандартов и ценностей, закрепленных в таких документах, как Устав АСЕАН, Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (ДОД), Конвенция ООН по морскому праву (ЮНКЛОС) 1982 г., Видение АСЕАН на Индо-Тихоокеанский регион (AOIP). На встрече также обсуждались пути усиления центральной роли АСЕАН в региональной архитектуре путем повышения эффективности работы механизмов, возглавляемых АСЕАН, чтобы они соответствовали первоначальным целям формирования и потенциалу развития в будущем.
Министры подтвердили стремление АСЕАН к расширению и углублению отношений с партнерами и подчеркнули, что участие партнеров в регионе должно основываться на уважении центральной роли АСЕАН, содействия взаимовыгодному сотрудничеству и вклада в построение открытых, прозрачных, инклюзивных и основанных на правилах региональных структур.
Обсуждая международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, министры выразили озабоченность по поводу сохраняющейся сложной ситуации в Мьянме, подчеркнув консенсус из 5 пунктов (5ПК) и решение высоких руководителей в 2022 году о реализации 5ПК, которые по-прежнему актуальны и остаются руководящим документом для усилий АСЕАН.
Министры подтвердили принципиальную позицию АСЕАН по Восточному морю, приверженность полному и эффективному осуществлению Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) в целях разработки Кодекса поведения в Восточном море существенным и эффективным образом и в соответствии с международным правом, включая ЮНКЛОС. Встреча также призвала партнеров уважать центральную роль и позицию АСЕАН, особенно по вопросам, связанным с миром, безопасностью и стабильностью в регионе.
Выступая на дискуссионной сессии, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон поделился актуальностью повышения роли механизмов под руководством АСЕАН, таких как Восточноазиатский саммит (ВАС) и Региональный форум АСЕАН (ARF), в нынешних условиях. АСЕАН необходимо обеспечить цели, принципы, а также открытость и инклюзивность механизмов на основе сбалансированного, объективного подхода, отвечающего законным интересам всех сторон.
Министр Буй Тхань Шон поддержал АСЕАН в укреплении отношений с партнерами, поощрении участия и вклада партнеров в регионе, поддержал АСЕАН в создании сообщества и совместном реагировании на общие вызовы. Министр Буй Тхань Шон также подчеркнул, что партнеры должны уважать центральную роль АСЕАН как на словах, так и на деле, вместе с АСЕАН работать над укреплением доверия, устранением разногласий и способствованием диалогу и искреннему сотрудничеству.
Что касается Восточного моря, министр Буй Тхань Шон подчеркнул необходимость обеспечения благоприятных условий для переговоров по СОС, предложив АСЕАН придерживаться своей принципиальной позиции, отстаивать международное право и UNCLOS 1982 и вместе стремиться превратить Восточное море в мирные воды для сотрудничества.
Сразу после заседания в узком составе министры иностранных дел АСЕАН стали свидетелями того, как Саудовская Аравия подписала документ о присоединении к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (TAC). Это 51-я сторона этого договора. На церемонии подписания министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнул, что подписание Саудовской Аравией TAC отражает «твердую приверженность» Эр-Рияда ценностям и принципам АСЕАН, закрепленным в TAC. По словам Ретно, вышеуказанные обязательства включают приверженность сотрудничеству и взаимодействию; последовательную приверженность соблюдению международного права; стремление способствовать миру и стабильности в Юго-Восточной Азии и во всем мире. Эти ценности и принципы еще более важны в свете сегодняшней геополитической динамики. Глава индонезийской дипломатии подтвердила, что АСЕАН и Саудовская Аравия должны работать вместе как активные силы для мира, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе, а также добавила, что с нетерпением ждет саммита АСЕАН и Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) в Саудовской Аравии в октябре.
Ожидается, что 13 июля министры иностранных дел АСЕАН примут участие во встречах со своими партнерами, Индией, Новой Зеландией, Россией, Австралией и Китаем, для рассмотрения вопросов сотрудничества и определения направлений на будущее.