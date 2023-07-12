АММ-56: АСЕАН стремится к миру в регионе - Саудовская Аравия подписала Договор TAC

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон. Фото: ВИА

Министры обменялись общими взглядами на нынешнюю нестабильную, сложную и потенциально рискованную ситуацию, в которой нерешенным является стратегическое соперничество между крупными странами, вопросы трансграничной безопасности и сложные события во многих горячих точках. Все страны подчеркивают важность соблюдения общих принципов, стандартов и ценностей, закрепленных в таких документах, как Устав АСЕАН, Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (ДОД), Конвенция ООН по морскому праву (ЮНКЛОС) 1982 г., Видение АСЕАН на Индо-Тихоокеанский регион (AOIP). На встрече также обсуждались пути усиления центральной роли АСЕАН в региональной архитектуре путем повышения эффективности работы механизмов, возглавляемых АСЕАН, чтобы они соответствовали первоначальным целям формирования и потенциалу развития в будущем.