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Американский финансовый сайт оценивает, что Вьетнам находится на пути к развивающемуся рынку
В статье также отмечается, что оптимизм в первой половине этого года ослаб в сентябре, поскольку инвесторы учитывают влияние слабого спроса со стороны своих основных торговых партнеров, таких как США, Европейский Союз и Китай. Кроме того, инфляционное давление из-за роста цен на нефть и рис (основные товары в индикаторе потребительской инфляции Вьетнама), неизбежно задержит цикл снижения ставок.
Однако в статье полагают, что давление на цены на сырье носит лишь временный характер и не изменит процентную политику Государственного банка Вьетнама. Таким образом, ожидается, что после короткого периода ужесточения денежно-кредитной политики процентные ставки будут снижаться, что будет способствовать развитию кредитной деятельности и поможет риэлтерским компаниям решить проблему залежащих товаров.
Хотя торговля несколько снизилась, а инфляционное давление возросло, рост доходов в соответствии с экономической структурой Вьетнама не снизился и продолжит неожиданно увеличиваться в ближайшие годы. Согласно статье, последние новости показывают, что Вьетнам очень близок к тому, чтобы стать развивающимся рынком (по сравнению с нынешним «пограничным рынком»). Это принесет Вьетнаму больше пользы.