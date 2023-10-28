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Американский финансовый сайт оценивает, что Вьетнам находится на пути к развивающемуся рынку

Вьетнам показал самые высокие темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Юго-Восточной Азии за последнее десятилетие. Такова оценка в статье на сайте seekingalpha.com, который специализируется на новостях о финансовых рынках. В статье, опубликованной 25 октября на веб-сайте в Нью-Йорке (США), говорится, что при росте ВВП на 5,33% в третьем квартале темпы роста Вьетнама по-прежнему очень сильны благодаря тому, что домохозяйства тратят накопленные сбережения во время пандемии COVID-19. Кроме того, благоприятная геополитическая ситуация и тот факт, что Государственный банк Вьетнама снизил процентные ставки раньше, чем ожидалось, также являются факторами, способствующими экономическому росту, помогая Вьетнаму стать наиболее эффективным рынком в регионе.

В статье также отмечается, что оптимизм в первой половине этого года ослаб в сентябре, поскольку инвесторы учитывают влияние слабого спроса со стороны своих основных торговых партнеров, таких как США, Европейский Союз и Китай. Кроме того, инфляционное давление из-за роста цен на нефть и рис (основные товары в индикаторе потребительской инфляции Вьетнама), неизбежно задержит цикл снижения ставок.

Однако в статье полагают, что давление на цены на сырье носит лишь временный характер и не изменит процентную политику Государственного банка Вьетнама. Таким образом, ожидается, что после короткого периода ужесточения денежно-кредитной политики процентные ставки будут снижаться, что будет способствовать развитию кредитной деятельности и поможет риэлтерским компаниям решить проблему залежащих товаров.

Хотя торговля несколько снизилась, а инфляционное давление возросло, рост доходов в соответствии с экономической структурой Вьетнама не снизился и продолжит неожиданно увеличиваться в ближайшие годы. Согласно статье, последние новости показывают, что Вьетнам очень близок к тому, чтобы стать развивающимся рынком (по сравнению с нынешним «пограничным рынком»). Это принесет Вьетнаму больше пользы.

ИЖВ/ВИА

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