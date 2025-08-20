НОВОСТИ
Американские компании стекаются в город Хошимин на выставку Vietnam International Sourcing 2025
Представители Западного побережья штата Орегон подтвердили, что делегация предприятий, состоящая из ведущих компаний в области сельского хозяйства, продуктов питания, технологий, уличной моды и логистики, во главе с представителем штата Дэниелом Нгуеном, посетит мероприятие. Их программа на VIS 2025 будет сосредоточена на встречах в формате B2B, обсуждении технических требований, стандартов качества и моделей поставок, а также проведении выездных мероприятий на заводы и промышленные зоны. Ожидается, что после этого мероприятия, помимо насыщенного графика работы в Ханое, Дананге и Хошимине, миссия в Орегоне подпишет меморандумы о взаимопонимании и конкретные соглашения о сотрудничестве.
С юга на выставке VIS 2025 будет представлена крупнейшая в истории США делегация импортеров, дистрибьюторов и поставщиков логистических услуг из Техаса, включая L&V Food Supply, C&T Product Wholesale, супермаркет Ca Mau, Порт Хьюстон и Morris International Beverage (MIB). Эти компании ищут продукцию “Сделано во Вьетнаме” в широком спектре отраслей: электроника, машиностроение, текстиль, химикаты и пластмассы, обувь, продукты питания и напитки, изделия ручной работы и мебель. Участие порта Хьюстон свидетельствует о большом интересе к оптимизации маршрутов доставки и открытию точек входа в южную дистрибьюторскую сеть США.
Ключевым направлением деятельности американских компаний на выставке VIS 2025 станет прямое взаимодействие с вьетнамскими поставщиками на выставочной площадке - обсуждение ассортимента продукции, технических спецификаций, прослеживаемости, стандартов ESG, графиков поставок и вариантов устойчивых закупок. Обладая преимуществами в плане стоимости, качества, гибкости, а также растущей конкурентоспособности и соответствия требованиям законодательства, вьетнамские предприятия имеют все возможности для более быстрого вхождения в американские дистрибьюторские и логистические сети.
Ожидается, что благодаря технологическому, финансовому и управленческому потенциалу штатов США, рыночному потенциалу Вьетнама и высококвалифицированной рабочей силе, VIS 2025 станет стартовой площадкой для стратегических торговых и инвестиционных проектов. Министерство иностранных дел ожидает, что результатом выставки станут новые сделки и контракты, которые ознаменуют собой более глубокую и всестороннюю главу в отношениях Вьетнама, Орегона и Техаса в частности и в отношениях Вьетнама и США в целом.