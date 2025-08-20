Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Американские компании стекаются в город Хошимин на выставку Vietnam International Sourcing 2025

По данным Департамента по продвижению внешних рынков Министерства промышленности и торговли (MoIT), несмотря на неопределенность в мировой торговле, большое количество американских компаний выбрали Хошимин в качестве места для поиска поставщиков на выставке Vietnam International Sourcing 2025 (VIS 2025), которая состоится 4–6 сентября. Это отражает устойчивый интерес к укреплению связей цепочки поставок с Вьетнамом, поскольку покупатели из США все чаще переходят к прямому взаимодействию с вьетнамскими производителями. Этот шаг направлен на сокращение логистических цепочек, снижение затрат и повышение гибкости.

Представители Западного побережья штата Орегон подтвердили, что делегация предприятий, состоящая из ведущих компаний в области сельского хозяйства, продуктов питания, технологий, уличной моды и логистики, во главе с представителем штата Дэниелом Нгуеном, посетит мероприятие. Их программа на VIS 2025 будет сосредоточена на встречах в формате B2B, обсуждении технических требований, стандартов качества и моделей поставок, а также проведении выездных мероприятий на заводы и промышленные зоны. Ожидается, что после этого мероприятия, помимо насыщенного графика работы в Ханое, Дананге и Хошимине, миссия в Орегоне подпишет меморандумы о взаимопонимании и конкретные соглашения о сотрудничестве.

С юга на выставке VIS 2025 будет представлена крупнейшая в истории США делегация импортеров, дистрибьюторов и поставщиков логистических услуг из Техаса, включая L&V Food Supply, C&T Product Wholesale, супермаркет Ca Mau, Порт Хьюстон и Morris International Beverage (MIB). Эти компании ищут продукцию “Сделано во Вьетнаме” в широком спектре отраслей: электроника, машиностроение, текстиль, химикаты и пластмассы, обувь, продукты питания и напитки, изделия ручной работы и мебель. Участие порта Хьюстон свидетельствует о большом интересе к оптимизации маршрутов доставки и открытию точек входа в южную дистрибьюторскую сеть США.

Ключевым направлением деятельности американских компаний на выставке VIS 2025 станет прямое взаимодействие с вьетнамскими поставщиками на выставочной площадке - обсуждение ассортимента продукции, технических спецификаций, прослеживаемости, стандартов ESG, графиков поставок и вариантов устойчивых закупок. Обладая преимуществами в плане стоимости, качества, гибкости, а также растущей конкурентоспособности и соответствия требованиям законодательства, вьетнамские предприятия имеют все возможности для более быстрого вхождения в американские дистрибьюторские и логистические сети.

Ожидается, что благодаря технологическому, финансовому и управленческому потенциалу штатов США, рыночному потенциалу Вьетнама и высококвалифицированной рабочей силе, VIS 2025 станет стартовой площадкой для стратегических торговых и инвестиционных проектов. Министерство иностранных дел ожидает, что результатом выставки станут новые сделки и контракты, которые ознаменуют собой более глубокую и всестороннюю главу в отношениях Вьетнама, Орегона и Техаса в частности и в отношениях Вьетнама и США в целом.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Шестьсот аозай сливаются в единое целое в представлении с государственным флагом

Шестьсот аозай сливаются в единое целое в представлении с государственным флагом

В трогательном представлении, посвященном 80-летию Августовской революции и Дню независимости (2 сентября), почти 600 женщин столицы, одетых в традиционные платья аозай, создали вьетнамский государственный флаг на площади Августовской революции перед Ханойским оперным театром. Это представление стало ярким событием и вызвало глубокие эмоции у зрителей.
ПОДРОБНЕЕ

Top