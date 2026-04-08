Американские компании расширяют инвестиции и долгосрочное сотрудничество во Вьетнаме

Председатель и генеральный директор USABC Брайан Макфитерс сообщил, что возглавит делегацию, в которую войдут руководители высшего уровня многих ведущих американских компаний.

Несмотря на сохраняющиеся вызовы в мировой экономике, масштаб делегации отражает высокий интерес американского бизнеса к расширению торговли, инвестиций и долгосрочных партнёрств во Вьетнаме, а также уверенность в перспективах роста экономики страны.

Компании, входящие в делегацию, представляют широкий спектр отраслей, включая энергетику; технологии и инновации; финансовые услуги и управление активами; аэрокосмическую и автомобильную промышленность; логистику и передовое производство; здравоохранение и науки о жизни; продовольствие и сельское хозяйство; потребительские товары; туризм и путешествия; креативную экономику и консалтинговые услуги.

По словам Брайана Макфитерса, многие компании в составе делегации являются не только ведущими в США, но и глобальными лидерами, способными привнести передовые технологии, долгосрочный капитал, международный опыт и лучшие практики, тем самым поддерживая Вьетнам на следующем этапе развития и способствуя достижению двузначных темпов роста.

Он отметил, что визит 2026 года проходит в стратегически важный момент — сразу после успешного проведения XIV съезда Партии и формирования нового правительства. USABC выражает уверенность, что под руководством генерального секретаря, президента, премьер-министра и нового руководства Вьетнам вступает в этап динамичного, устойчивого и качественного развития.

Совет и деловое сообщество США готовы сопровождать и поддерживать Вьетнам в реализации новых стратегических ориентиров и достижении долгосрочных целей.

По его словам, делегация рассчитывает услышать чёткие сигналы и ориентиры от правительства относительно прорывных реформ, направленных на дальнейшее улучшение инвестиционного и делового климата.

Встречи в рамках визита также станут возможностью подтвердить долгосрочную приверженность американского частного сектора приоритетам развития Вьетнама, а также подчеркнуть роль инноваций, инвестиций и сотрудничества в обеспечении стратегического и устойчивого эффекта на следующем этапе развития страны.