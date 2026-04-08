Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Американские компании расширяют инвестиции и долгосрочное сотрудничество во Вьетнаме

Более 120 представителей из 52 ведущих корпораций США посетят Вьетнам и проведут рабочие встречи с 14 по 16 апреля в рамках ежегодной делегации высокого уровня, организованной Советом по бизнесу США–АСЕАН (USABC).

Вьетнам имеет исторический шанс для высокого и устойчивого экономического развития (Фото: thanhnien.vn)

Председатель и генеральный директор USABC Брайан Макфитерс сообщил, что возглавит делегацию, в которую войдут руководители высшего уровня многих ведущих американских компаний.

Несмотря на сохраняющиеся вызовы в мировой экономике, масштаб делегации отражает высокий интерес американского бизнеса к расширению торговли, инвестиций и долгосрочных партнёрств во Вьетнаме, а также уверенность в перспективах роста экономики страны.

Компании, входящие в делегацию, представляют широкий спектр отраслей, включая энергетику; технологии и инновации; финансовые услуги и управление активами; аэрокосмическую и автомобильную промышленность; логистику и передовое производство; здравоохранение и науки о жизни; продовольствие и сельское хозяйство; потребительские товары; туризм и путешествия; креативную экономику и консалтинговые услуги.

По словам Брайана Макфитерса, многие компании в составе делегации являются не только ведущими в США, но и глобальными лидерами, способными привнести передовые технологии, долгосрочный капитал, международный опыт и лучшие практики, тем самым поддерживая Вьетнам на следующем этапе развития и способствуя достижению двузначных темпов роста.

Он отметил, что визит 2026 года проходит в стратегически важный момент — сразу после успешного проведения XIV съезда Партии и формирования нового правительства. USABC выражает уверенность, что под руководством генерального секретаря, президента, премьер-министра и нового руководства Вьетнам вступает в этап динамичного, устойчивого и качественного развития.

Совет и деловое сообщество США готовы сопровождать и поддерживать Вьетнам в реализации новых стратегических ориентиров и достижении долгосрочных целей.

По его словам, делегация рассчитывает услышать чёткие сигналы и ориентиры от правительства относительно прорывных реформ, направленных на дальнейшее улучшение инвестиционного и делового климата.

Встречи в рамках визита также станут возможностью подтвердить долгосрочную приверженность американского частного сектора приоритетам развития Вьетнама, а также подчеркнуть роль инноваций, инвестиций и сотрудничества в обеспечении стратегического и устойчивого эффекта на следующем этапе развития страны.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Экономическое влияние Вьетнама становится всё более заметным

Статистические данные, сравнивающие 10 крупнейших экономик Азии по объёму валового внутреннего продукта (ВВП) за период 1980–2025 годов, показывают значительное смещение экономического центра региона.
ПОДРОБНЕЕ

Top