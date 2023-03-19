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Американские компании изучают возможности для инвестиций и бизнеса во Вьетнаме
Среди предстоящих американских гостей - потоковый гигант Netflix, планирующий открыть офис во Вьетнаме, и многие другие компании, которые уже имеют бизнес или производственные мощности во Вьетнаме, такие как Apple, Coca-Cola и PepsiCo, а также те, кто намеревается расширить свою деятельность в стране Юго-Восточной Азии.
По словам Тхань, некоторые компании заинтересованы во Вьетнаме как в производственном центре и поставщике услуг, экономический рост которого в прошлом году превысил 8%.
Среди них SpaceX, которая хочет продавать свои спутниковые интернет-услуги Вьетнаму и другим странам региона.
По его словам, в миссию также войдут компании-производители полупроводников, фармацевтические гиганты Pfizer и Johnson & Johnson, производитель медицинского оборудования Abbott, финансовые фирмы Visa и Citibank, интернет-компании и облачные компании Meta и Amazon Web Services.