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Американские компании изучают возможности для инвестиций и бизнеса во Вьетнаме

Представители более 50 американских компаний посетят Вьетнам с 21 по 22 марта, чтобы обсудить инвестиционные и деловые возможности в рамках ежегодной программы, проводимой Деловым советом США-АСЕАН.
  Многие иностранные предприятия заинтересованы в инвестиционной среде Вьетнама  
Ву Ту Тхань, представитель Совета во Вьетнаме, сказал, что организация организовывала эти мероприятия в течение трех десятилетий, добавив, что это самая крупная миссия, посещающая страну.

Среди предстоящих американских гостей - потоковый гигант Netflix, планирующий открыть офис во Вьетнаме, и многие другие компании, которые уже имеют бизнес или производственные мощности во Вьетнаме, такие как Apple, Coca-Cola и PepsiCo, а также те, кто намеревается расширить свою деятельность в стране Юго-Восточной Азии.

По словам Тхань, некоторые компании заинтересованы во Вьетнаме как в производственном центре и поставщике услуг, экономический рост которого в прошлом году превысил 8%.

Среди них SpaceX, которая хочет продавать свои спутниковые интернет-услуги Вьетнаму и другим странам региона.

По его словам, в миссию также войдут компании-производители полупроводников, фармацевтические гиганты Pfizer и Johnson & Johnson, производитель медицинского оборудования Abbott, финансовые фирмы Visa и Citibank, интернет-компании и облачные компании Meta и Amazon Web Services.

ИЖВ/ВИА

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