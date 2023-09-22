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Американские инвестиционные фонды высоко оценивают потенциал Вьетнама

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, находящийся в США в рамках Недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 21 сентября (по местному времени) провел в Нью-Йорке семинар и рабочий ужин с руководителями транснациональных компаний и ведущих инвестиционных фондов США.
  21 сентября (по местному времени) в Нью-Йорке премьер-министр Фам Минь Тьинь провел семинар и рабочий ужин с руководителями транснациональных компаний и ведущих инвестиционных фондов США. Фото: ВИА  
На семинаре руководители предприятий и инвестиционных фондов, а также органов государственного управления Вьетнама обсудили меры и направления привлечения большего объема финансовых ресурсов для социально-экономического развития, особенно строительства и развития финансовых центров во Вьетнаме.

Руководители американских инвестиционных фондов отметили, что на фоне колебаний геополитической и экономической ситуации в мире Вьетнам оценивается международными организациями как яркое пятно в привлечении инвестиций, имеющее множество благоприятных факторов для развития современного финансового рынка и формирования финансового центра, способного поддерживать связь с финансовыми центрами в регионе и мире.

Они отметили такие преимущества Вьетнама, как стабильная макроэкономика и политическая ситуация, выгодное местоположение, улучшенный инвестиционный и деловой климат, широкая международная экономическая интеграция, быстрое развитие цифровой экономики и инноваций, расширение масштабов экономики и финансового рынка.

Они посоветовали Вьетнаму изучить международный опыт при выборе модели и метода создания финансового центра, соответствующего международной практике и отвечающего реальным условиям страны.

Выступая на мероприятии, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что повышение уровня вьетнамско-американских отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства во время визита во Вьетнам президента США Джо Байдена открыло новые возможности для торговли и инвестиций между двумя странами.

По его словам, в ближайшее время Вьетнам сосредоточится на развитии зеленой, цифровой и циркулярной экономики, научно-технологического и инновационного развития с целью более глубокого вовлечения в глобальную инвестиционную структуру, порядок торговли и цепочки поставок, продолжая открывать свой рынок, привлекать высококачественные иностранные инвестиции, поддерживать бизнес в научно-технологическом развитии, укреплять инвестиции в инфраструктурную систему и уделять внимание высококачественной подготовке кадров.

Этот процесс требует поддержки и обмена ресурсами со стороны международных друзей, транснационального бизнеса и ведущих инвестиционных фондов мира и, в частности, США, заявил он.

Глава вьетнамского правительства обратился к мировым фирмам и инвестиционным фондам с просьбой поделиться опытом и провести политические консультации по вопросам мобилизации финансовых ресурсов и строительства финансового центра в Хошимине, а также по развитию других рынков, таких как права землепользования, науки и рынка труда.

Вьетнам надеется получить их предложения по укреплению потенциала управления государственным и частным секторами Вьетнама, направленные на достижение высокого уровня прозрачности, эффективности и устойчивого развития, добавил он.

Он пообещал, что Вьетнам будет и дальше улучшать условия ведения бизнеса, обеспечивая законные и легитимные права и интересы инвесторов, создавая оптимальные условия для их эффективной и устойчивой деятельности в стране.

ВИА/ИЖВ

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