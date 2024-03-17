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Американские волонтеры проводят множество мероприятий по социальному обеспечению в Бенче

16 марта заместитель председателя Союза ассоциаций молодежи Вьетнама провинции Бенче Чан Ким Фанг сообщил, что с 11 по 16 марта волонтеры из США провели практические и значимые волонтерские мероприятия в общине Танфутэй уезда Мокайбак провинции Бенче. 15 волонтеров организации «YMCA of Greater Houston» (США) и социальная компания с ограниченной ответственностью YMCA Вьетнама вместе реализовали проект строительства «туалетов для детей» и подарил это сооружение начальной школе Танфутэй и благотворительный дом семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В начальной школе Танфутэй были построены и модернизированы восемь туалетов на сумму 229 млн донгов (9700 долларов США), чтобы лучше обслуживать более 600 учеников. В то же время был построен благотворительный дом для местной семьи площадью 32 кв. м, стоимость которого составила 81 млн донгов.

Кроме того, волонтеры приняли участие в обмене английским языком и народных играх с местными школьниками. Они также подарили школе канцелярские принадлежности и 70 комплектов книг для изучения английского языка.

Заместитель председателя Союза ассоциаций молодежи Вьетнама провинции Бенче выразил благодарность американским волонтерам за поддержку молодых людей и местных жителей в реализации проектов для общества. Коммунистический союз молодежи им. Хо Ши Мина провинции и Союз молодежи Вьетнама провинции Бенче надеются на дальнейшее поддержание связей с компанией YMCA Вьетнама, чтобы волонтеры из стран мира, включая США, могли сопровождать молодежь провинции в осуществлении значимых проектов по социальному обеспечению, способствуя тем самым укреплению отношений дружбы между молодежью Вьетнама, включая молодежь Бенче, и международными друзьями.

В 2023 году, благодаря поддержке компании, многие волонтеры из Сингапурского института технического образования, Национального университета Сингапура и Сингапурского университета менеджмента приехали в Бенче, чтобы построить школьные дворы и классы в районах Бачи и Жонгчом на общую сумму 170 млн донгов.

ИЖВ/ВИА

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