Американская фирма вкладывает капитал в трансграничный проект электронной коммерции в Биньзыонге

Инвестор глобального роста Warburg Pincus со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США, решил инвестировать в трансграничный проект электронной коммерции в южной провинции Биньзыонг.

Проект площадью 75 га будет включать в себя высокотехнологичные заводы, складские помещения, таможенный склад, выставочные залы и офисы.

Чарльз Р. Кэй, генеральный директор Warburg Pincus, сказал, что Биньзыонг добилась впечатляющих результатов в экономическом развитии, особенно успешно реализовав двойную цель профилактики и контроля COVID-19, а также возобновив свою экономику.

Он выразил пожелание, чтобы провинция создала благоприятные условия для фирмы, чтобы проект был реализован в ближайшее время, заявив, что это крупный стратегический проект, который, по его мнению, поднимет позиции провинции в частности и Вьетнама в целом в сфере электронной коммерции.

Во Ван Минь, председатель Народного комитета провинции, обязался предложить наилучшие условия для успеха проекта, способствуя строительству «умного» города Биньзыонг в будущем.

Южный промышленный центр Биньзыонг является популярным местом для иностранных инвесторов.

По состоянию на 15 сентября в провинции действовало 4.069 проектов с иностранными инвестициями с общим уставным капиталом почти 39,6 млрд. долл. США. Биньзыонг в настоящее время занимает 2-е место в стране по привлечению прямых иностранных инвестиций после Хошимина.

За первые 9 месяцев 2022 года он привлек 2,6 млрд. долл. США. В настоящее время США занимают 13-е место из 65 стран и территорий, инвестировавших в провинцию с 131 проектом на сумму 1,3 млрд. долл. США.