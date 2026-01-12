Американская пресса высоко отметила Вьетнам как перспективное туристическое направление в Юго-Восточной Азии

The New York Times назвала Вьетнам перспективным туристическим направлением в Юго-Восточной Азии, выбрав канатную дорогу Хон Тхом (Фукуок) в качестве визуального символа национальной туристической отрасли вместо привычных образов.

6 января The New York Times опубликовала ежегодный список «52 Places to Go in 2026», составленный по 52 неделям года и традиционно рассматриваемый как индикатор глобальных туристических трендов. Вьетнам вошёл в список на 2026 год с оценкой как формирующийся туристический центр Юго-Восточной Азии.



Туристы любуются шоу «Symphony of the Sea (Симфония моря)» в особой административной зоне Фукуок, декабрь 2025 года. Фото: vnexpress.

«Восходящая туристическая держава Юго-Восточной Азии, ежегодно привлекающая миллионы путешественников благодаря знаменитой гастрономической культуре, разнообразным природным ландшафтам — от горных районов до тропических лесов, а также богатой истории, восходящей к VII веку до нашей эры», — пишет The New York Times.

Издание также подчёркивает масштабные инвестиции в туристическую инфраструктуру, завершение которых запланировано на текущий год, отмечая, что именно эти проекты помогают Вьетнаму подготовиться к новой волне туристов.

The New York Times выбрала канатную дорогу Хон Тхом как иллюстрацию трансформации туристической инфраструктуры Вьетнама. Трёхканатная линия протяжённостью почти 8 км — самая длинная в мире — открывает панорамные виды на южную часть острова Фукуок.

Ранее такие международные туристические издания, как CNN Travel и Lonely Planet, также называли эту канатную дорогу одним из наиболее примечательных впечатлений на острове.

Это не первый раз, когда канатная дорога Хон Тхом появляется на страницах The New York Times. В 2023 году журналист Патрик Скотт описывал станцию канатной дороги как «завершённую» версию Колизея в Риме, а городок Хоангхон (Закатный город) сравнивал с средиземноморским городом, вдохновлённым итальянской архитектурой, с часовой башней, фонтанами и руинами в римском стиле. Автор также отмечал, что поездка на канатной дороге позволяет туристам любоваться кристально чистой водой, усыпанной рыбацкими лодками, словно живописным морским полотном.

Помимо канатной дороги, на Фукуоке сформировалась комплексная экосистема туризма, развлечений и отдыха с рядом масштабных, системно инвестированных проектов.

Особо выделяется комплекс Sun Paradise Land в городке Хоангхон, где ежедневно проходят фейерверки, крупные шоу, такие как Kiss of the Sea и Symphony of the Sea, а также расположены знаковые объекты, включая Мост Поцелуя. На острове также действует сеть курортов под управлением международных брендов.

Объясняя включение Вьетнама в список направлений 2026 года, The New York Times также упоминает визовую политику, отмечая, что граждане многих стран пользуются односторонним безвизовым режимом. В частности, Фукуок является единственным регионом Вьетнама, где действует безвизовый въезд сроком до 30 дней для туристов всех национальностей.

Появление Вьетнама в списке «52 Places to Go in 2026» и выбор канатной дороги Хон Тхом в качестве символического образа наглядно отражают растущее международное признание динамичного развития туристической отрасли страны.

Обладая природными и культурными преимуществами, а также активно инвестируя в инфраструктуру и туристические впечатления, Вьетнам, и особенно Фукуок, всё увереннее закрепляется на глобальной туристической карте.