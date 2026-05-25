Акционирование государственных предприятий: повышение качества для привлечения иностранного капитала
По словам председателя Государственной комиссии по ценным бумагам Ву Тхи Чан Фыонг, фондовый рынок является не только эффективным каналом мобилизации средне- и долгосрочного капитала для экономики, но и инструментом повышения прозрачности деятельности предприятий, совершенствования корпоративного управления, оптимизации распределения общественных ресурсов и укрепления национальной конкурентоспособности.
Было принято множество крупных установок и направлений политики, нацеленных на комплексное развитие финансового рынка и повышение роли сектора государственных предприятий. В частности, Резолюция Политбюро № 79-NQ/TW от 6 января 2026 года о развитии государственного сектора экономики ставит задачу формирования государственных предприятий, играющих ключевую роль в государственном секторе экономики, эффективно функционирующих по рыночным механизмам, обладающих региональной и международной конкурентоспособностью, осуществляющих современное, открытое и прозрачное управление.
В этом контексте активизация акционирования и сокращения государственной доли участия, увязанная с листингом и регистрацией торгов на фондовом рынке, становится не только требованием соблюдения законодательства, но и решением, направленным на повышение качества корпоративного управления, расширение доступа к общественным источникам капитала и увеличение стоимости предприятий.
По словам госпожи Фыонг, в условиях, когда рост кредитования банковской системы сталкивается с многочисленными трудностями, требования к контролю рисков становятся всё более жёсткими, а стоимость капитала и стандарты финансовой безопасности создают новые вызовы, фондовый рынок всё более отчётливо проявляет свою роль канала привлечения средне- и долгосрочного капитала для экономики.
Для государственных корпораций и генеральных компаний это является не только объективной необходимостью, но и возможностью реструктурировать источники капитала, укрепить финансовый потенциал и эффективно мобилизовать общественные ресурсы для инвестиционного развития.
С точки зрения рынка, сегодня вопрос заключается уже не просто в увеличении числа компаний, выходящих на биржу, а в необходимости появления предприятий, обладающих достаточным масштабом, ликвидностью и степенью открытости для привлечения международного капитала.
Многие крупные предприятия после акционирования в банковской сфере, авиации, молочной промышленности, энергетике и инфраструктуре способствовали расширению рыночной капитализации и привлечению инвестиционных потоков.
Однако в настоящее время всё чаще отмечается, что у ряда предприятий после акционирования, несмотря на высокую капитализацию, доля акций в свободном обращении (free-float) остаётся низкой. Основная часть акций по-прежнему сосредоточена у государства или крупных акционеров, что ограничивает объём реально обращающихся на рынке акций, снижает ликвидность и сужает возможности иностранных институциональных фондов по размещению инвестиций.
Именно поэтому требование о снижении государственной доли в сферах, где нет необходимости сохранять контрольный пакет, рассматривается как важное решение для увеличения free-float и повышения привлекательности рынка. Данный подход был обозначен ещё в Резолюции Центрального комитета № 12-NQ/TW от 2017 года о продолжении реструктуризации, обновления и повышения эффективности государственных предприятий и вновь подчёркнут в Резолюции № 79-NQ/TW.
По словам Ву Тхи Чан Фыонг, фондовый рынок Вьетнама находится на пороге нового этапа развития при наличии многих благоприятных условий, особенно после того, как рейтинговое агентство FTSE Russell повысило статус фондового рынка Вьетнама до уровня вторичного развивающегося рынка. Это открывает возможности для привлечения масштабных международных инвестиционных потоков, прежде всего со стороны долгосрочных и глобальных пассивных инвестиционных фондов.
Однако для использования этой возможности рынок должен продолжать совершенствовать качество корпоративного управления, повышать прозрачность и увеличивать объём акций со значительной долей свободного обращения, отвечающей требованиям международных институциональных инвесторов.
С точки зрения управления государственными предприятиями заместитель директора Департамента развития государственных предприятий Министерства финансов Нгуен Тху Тхюи отметила, что государственные предприятия во Вьетнаме продолжают играть ведущую роль во многих стратегических сферах, таких как энергетика, инфраструктура, телекоммуникации, логистика, безопасность и оборона.
В настоящее время в стране насчитывается более 860 предприятий с государственным капиталом, из которых около 500 являются предприятиями со 100-процентным государственным капиталом. Этот сектор обеспечивает около 12,5 % ВВП и от 27 до 30 % совокупных поступлений государственного бюджета без учёта доходов от сырой нефти.
Однако, по словам госпожи Тхюи, сектор государственных предприятий сталкивается с шестью серьёзными вызовами: ведущая роль пока недостаточно выражена; капитал и активы используются не в полной мере; уровень самостоятельности и конкурентоспособности остаётся ограниченным; эффективность деятельности не соответствует имеющемуся потенциалу; корпоративное управление медленно обновляется; процессы акционирования и сокращения государственной доли продвигаются медленно.
Согласно новой стратегии на период 2026–2030 годов, Министерство финансов представило Правительству систему критериев классификации государственных предприятий, предусматривающую переход от модели комплексного проекта к механизму классификации, предоставления самостоятельности и увязки ответственности непосредственно с эффективностью использования капитала.
Особо примечательно, что государство сосредоточится на определении сфер, в которых необходимо сохранять контрольный пакет, и сфер, где возможно сокращение доли участия, в то время как сами предприятия должны будут самостоятельно разрабатывать стратегии развития и планы реструктуризации капитала в соответствии с Законом № 68/2025/QH15 и соответствующими подзаконными актами.
Ожидается, что новая правовая база также позволит устранить существующие проблемы процесса акционирования. Национальное собрание приняло Закон № 68/2025/QH15 «Об управлении и инвестировании государственного капитала в предприятиях», заменивший Закон № 69/2014/QH13 «Об управлении и использовании государственного капитала, инвестируемого в производственно-хозяйственную деятельность предприятий». Одновременно были изданы постановления Правительства, в том числе Постановление № 365/2025/NĐ-CP о надзоре, проверке, оценке, классификации, отчётности и раскрытии информации при управлении и инвестировании государственного капитала в предприятиях, а также Постановление № 57/2026/NĐ-CP о реструктуризации государственного капитала в предприятиях.
По словам председателя Вьетнамского института членов советов директоров (VIOD) Ха Тху Тхань, Постановление № 57/2026/NĐ-CP демонстрирует тенденцию к более чёткому разделению функций представителя государственного собственника и деятельности по корпоративному управлению и оперативному руководству предприятием. Ожидается, что это позволит компаниям более чётко ориентироваться на рыночные сигналы, повысит самостоятельность в реструктуризации и управлении капиталом, а также усилит привлекательность для инвесторов.
Новые положения также увязывают ответственность представителей государственной доли участия с регистрацией публичной компании, листингом и регистрацией торгов ценными бумагами в течение 90 дней после преобразования предприятия в акционерное общество.
Одним из заметных недавних событий стала информация о намерении Вьетнамской национальной промышленно-энергетической группы продолжить сокращение государственной доли участия в Акционерной компании нефтепереработки и нефтехимии Биньшон (BSR) и Генеральной компании газа Вьетнама — акционерном обществе (PV GAS). В случае реализации это будет не просто очередное сокращение государственной доли, а шаг, связанный с необходимостью повышения качества управления и мобилизации ресурсов для инвестиций в энергетику, СПГ и газовую инфраструктуру нового этапа развития.
По словам старшего директора по стратегическим рыночным исследованиям акционерной компании «Фондовая компания города Хошимин» (HSC) Тайлера Нгуен Мань Зунга, для привлечения инвестиционного капитала, особенно иностранного, первым фактором, на который обращают внимание инвесторы, является качество предприятия и его активов. Наряду с прибыльностью, вопросы управления рисками, прежде всего юридическими, остаются предметом особого внимания иностранных инвесторов.
С этой точки зрения государственные предприятия по-прежнему обладают рядом преимуществ, включая крупный масштаб, прочную базу активов, деятельность в стратегически важных отраслях и устойчивый опыт функционирования. Однако механизмы оценки стоимости и управления юридическими рисками в процессе акционирования и сокращения государственной доли требуют дальнейшего совершенствования в направлении большей прозрачности.
В условиях, когда Вьетнам стремится повысить качество экономического роста и активнее привлекать международный капитал, акционирование государственных предприятий уже не является исключительно вопросом реструктуризации государственного сектора экономики. Гораздо важнее то, что данный процесс напрямую связан с задачами повышения качества "товара" на фондовом рынке, улучшения free-float, повышения стандартов корпоративного управления и усиления способности вьетнамского рынка капитала привлекать глобальные инвестиционные потоки.