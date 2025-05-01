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Актуальное значение народной дипломатии в Победе Вьетнама 30 апреля
Роль народной дипломатии в Победе 30 апреля широко отражена в многочисленных книгах и документах, посвящённых этому событию.
Доцент Пётр Цветов напомнил, что ещё при покойном Генеральном секретаре Ле Зуане вьетнамское руководство подчёркивало важность линии народной дипломатии, проводимой Вьетнамом. Во время войны эта линия проявлялась в стратегии «одновременно бороться и вести переговоры», которая получала широкую поддержку со стороны советского руководства того времени.
С одной стороны, начиная с 1965 года, Советский Союз помогал Вьетнаму в создании системы ПВО для эффективного противодействия воздушным налётам на Север страны.
С другой стороны, уже после Женевской конференции 1954 года СССР на международной арене активно продвигал и поддерживал её главную идею — объединение Вьетнама. Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин через свои контакты и встречи на высоком уровне способствовал реализации этой идеи.
Во время российско-американских переговоров на высшем уровне в Москве между Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым и президентом США Ричардом Никсоном советский лидер решительно отверг предложение президента США оказать давление на Вьетнам с целью сохранить разделение страны.
С началом Парижских переговоров о мире во Вьетнаме в 1968 году вьетнамские дипломаты постоянно получали поддержку от СССР — от консультаций и информации через обширную дипломатическую сеть до логистической помощи. Переговорная стратегия Вьетнама пользовалась широкой поддержкой в Советском Союзе.
По словам доцента Цветова, Вьетнам — это страна выдающейся дипломатии, с выдающимися дипломатами. Советник главы вьетнамской делегации на Парижских переговорах Суан Тхуй — господин Ле Дык Тхо — был именно таким дипломатом.
По мнению Цветова, именно тайная встреча между Ле Дык Тхо и тогдашним государственным секретарём США Генри Киссинджером стала поворотным моментом, приведшим к подписанию Парижских соглашений.
Ссылаясь на посла СССР во Вьетнаме Бориса Чаплина, доцент Цветов заключает: Вьетнам победил прежде всего благодаря дипломатии, а не только военной силе.
Опытный российский дипломат также отметил ещё один важный успех вьетнамской дипломатии того времени, актуальный и по сей день — это умение сбалансировать отношения с великими державами, такими как СССР и Китай в тот период.
По его словам, внешнеполитический курс Вьетнама за десятилетия доказал, что любые подходы этой страны отличаются осторожностью и мудростью.
Доцент подчёркивает, что независимость вьетнамской дипломатии заслуживает высокой оценки и уважения, она доказала свою эффективность как в условиях войны, так и в мирное время, особенно в отношениях с нынешними мировыми державами, такими как Китай и США.
Пётр Цветов выразил уверенность, что Вьетнам всегда сможет найти баланс между различными точками зрения, успешно применяя уроки войны в своей внешней политике и дипломатии.
Также, с точки зрения дипломатии, по мнению доцента Цветова, современный мир может извлечь несколько полезных уроков из вьетнамского опыта: во-первых, только переговоры способны положить конец войне; во-вторых, победа за столом переговоров достигается благодаря победам на поле боя; в-третьих, иногда необходимо применять решительные меры для обеспечения политической победы.