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Активное участие, ответственная роль и распространение духа международного гуманизма
На пути к подписанию ССТ между Вьетнамом и ЕАСТ после 14 лет переговоров
2 июля 2026 года Вьетнам и государства – члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), в которую входят Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, официально объявили о завершении переговоров по ССТ между Вьетнамом и ЕАСТ.
9 июля, отвечая на вопрос журналистов на очередной пресс-конференции МИД Вьетнама, официальный представитель МИД Фам Тху Ханг отметила, что завершение переговоров стало результатом значительных усилий и твёрдой решимости обеих сторон, направленных на подписание соглашения после 14 лет переговорного процесса.
ССТ между Вьетнамом и ЕАСТ является важной вехой в расширении сети соглашений о свободной торговле Вьетнама, увеличивая их общее количество до 18, а также создавая всеобъемлющую основу для углубления связей между Вьетнамом и Европой.
На пути к этому результату стороны провели 21 официальный раунд переговоров. Соглашение представляет собой современное всеобъемлющее соглашение нового поколения, соответствующее высоким международным стандартам. Оно предусматривает не только отмену или снижение таможенных пошлин для содействия торговле товарами и услугами, но и охватывает широкий круг ключевых направлений цифровой экономики и устойчивого развития, включая правила происхождения товаров, санитарные и фитосанитарные меры (СФС), технические барьеры в торговле (TBT), привлечение инвестиций, защиту прав интеллектуальной собственности, государственные закупки, меры торговой защиты, взаимосвязь торговли и устойчивого развития, а также программы повышения потенциала малых и средних предприятий (МСП).
Представители ЕАСТ подчеркнули, что в условиях глобальной нестабильности укрепление отношений с такими надёжными партнёрами, как Вьетнам, приобретает особое значение, способствуя расширению доступа на рынки и развитию сотрудничества в будущем.
Успешное выполнение гуманитарной миссии
Гуманизм и международная ответственность Вьетнама ярко проявились в ходе оказания международной гуманитарной помощи. После разрушительного двойного землетрясения, произошедшего 24 июня 2026 года в Венесуэле и повлёкшего многочисленные человеческие жертвы и значительный материальный ущерб, Партия, Государство и народ Вьетнама приняли решение выделить экстренную гуманитарную помощь в размере 300 тысяч долларов США для поддержки правительства и народа дружественной страны в ликвидации последствий стихийного бедствия и скорейшем восстановлении нормальной жизни.
Во Вьетнамскую поисково-спасательную миссию, направленную в Венесуэлу, вошли 124 человека — военнослужащие и сотрудники милиций, оснащённые специализированной техникой. Одновременно венесуэльской стороне непосредственно в аэропорту было передано 50,6 тонны гуманитарного груза, предоставленного Вьетнамом. Это уже третья международная гуманитарная миссия Вьетнама по экстренному реагированию за рубежом после операций в Турции (2023 год) и Мьянме (2025 год).
С 29 июня по 6 июля 2026 года вьетнамская миссия работала в чрезвычайно напряжённом режиме — ежедневно с 6 утра до 20 часов, а в отдельные дни круглосуточно. Поисково-спасательные работы проводились по первому запросу местных властей и населения независимо от погодных условий и сложности обстановки. За время миссии были обнаружены и переданы семьям и местным властям тела 57 погибших. С использованием служебных собак и специального оборудования были выявлены и переданы местным спасателям 46 мест возможного нахождения пострадавших, что позволило извлечь ещё 38 тел погибших. Кроме того, непосредственно в районе бедствия был развёрнут медицинский пункт, где медицинскую помощь и необходимые лекарства получили 132 местных жителя и спасателя.
Особо следует отметить, что вьетнамская миссия по собственной инициативе приняла участие в поисках трёх человек, которые предположительно могли оставаться живыми под завалами. Хотя обнаружить выживших не удалось, высокий профессионализм и чувство ответственности членов миссии оставили самое благоприятное впечатление у властей и жителей Венесуэлы.
Помимо передачи продуктов питания, медикаментов и гуманитарных материалов, участники миссии сократили собственные продовольственные запасы и предметы первой необходимости, чтобы совместно с местными властями оказать помощь жителям трёх наиболее пострадавших районов, где без крова остались многочисленные семьи с детьми. Вьетнамские специалисты бесплатно осматривали пациентов, выдавали лекарства, вручали гуманитарную помощь и помогали населению эвакуировать имущество.
Высоко оценив выдающийся вклад вьетнамской миссии, власти Венесуэлы наградили коллектив миссии орденом «Герой Венесуэлы» I степени, всех 124 её участников — медалью «Герой Венесуэлы» II степени, а кинологическое подразделение — орденом «За служебные заслуги».
Ранним утром 11 июля миссия благополучно вернулась на Родину. В тот же день в доме Правительства Премьер-министр Ле Минь Хынг провёл торжественную церемонию чествования участников миссии. Вместе с заместителем Премьер-министра, министром обороны Фан Ван Зангом он от имени Партии и Государства вручил коллективам и отдельным участникам, успешно выполнившим гуманитарную миссию по ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле, высокие государственные награды, включая ордена «За защиту Отечества» и Почётные грамоты Премьер-министра Вьетнама.
Подтверждение роли активного и ответственного члена сообщества АСЕАН
Подтверждая свою роль активного и ответственного члена сообщества АСЕАН, Вьетнам на прошедшей неделе провёл ряд заметных внешнеполитических мероприятий в Ханое и Дананге.
В Ханое состоялись мероприятия, посвящённые 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Филиппинами (12 июля 1976 года — 12 июля 2026 года). Стороны совместно подвели итоги полувекового пути сотрудничества, партнёрства и развития, подтвердив, что традиционные дружественные отношения между Вьетнамом и Филиппинами вступили в новую, качественно более высокую фазу. Важной вехой стало установление рамок Укреплённого стратегического партнёрства в ходе государственного визита Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента Вьетнама То Лама на Филиппины, состоявшегося 31 мая — 1 июня 2026 года.
Филиппины являются близким соседом и важным стратегическим партнёром Вьетнама в рамках АСЕАН. Обе страны также разделяют твёрдую приверженность поддержанию мира, стабильности и верховенства международного права. Благодаря решительной политической воле руководства двух государств, взаимодополняемости их экономик, постоянно укрепляющимся связям между народами, а также общей приверженности обеспечению мира, стабильности и процветания в регионе Вьетнам и Филиппины будут и впредь оставаться надёжными партнёрами, совместно продвигаясь по пути развития на новом этапе.
В Дананге 7 июля открылся 13-й Форум ASEAN-OSHNET, посвящённый вопросам продвижения цифровой трансформации в сфере управления охраной и безопасностью труда. Форум собрал около 120 делегатов из 11 стран, представителей Секретариата АСЕАН, а также крупных международных организаций, включая Международную организацию труда (МОТ) и Международную ассоциацию инспекции труда (IALI), и представителей деловых кругов региона.
Основное внимание на Форуме было уделено четырём ключевым направлениям: разработке общей политики АСЕАН по внедрению цифровых технологий в сфере охраны и безопасности труда с учётом международных стандартов в области этики искусственного интеллекта и защиты данных; расширению обмена передовым опытом между государствами-членами, особенно в вопросах применения больших данных, ИИ и трёхсторонних цифровых платформ в управлении безопасностью труда; обеспечению инклюзивной цифровой трансформации, чтобы работники неформального сектора, платформенной экономики, а также малые и средние предприятия не остались вне процесса цифровизации; подготовке конкретных рекомендаций для представления на Конференции министров труда АСЕАН с целью реализации обязательств, закреплённых в Плане действий ASEAN-OSHNET на 2026–2030 годы.
2026 год стал для Вьетнама особым этапом в рамках деятельности ASEAN-OSHNET. В нынешнем году страна уже в третий раз принимает Форум ASEAN-OSHNET после его проведения во Вьетнаме в 2006 и 2016 годах.