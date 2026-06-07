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Активная подготовка к 26-му заседанию Межправительственной комиссии Вьетнама и России
Дмитрий Чернышенко предложил сторонам тесно координировать реализацию долгосрочных стратегических проектов в области энергетики и нефтегазового комплекса, образования и подготовки кадров, научных исследований, включая проект АЭС «Ниньтхуан-1» и создание Русского центра имени Пушкина.
Со своей стороны, Постоянный заместитель Премьер-министра Фам Зя Тук выразил благодарность и высоко оценил внимание и личный вклад Дмитрия Чернышенко в развитие двусторонних отношений. Он подтвердил, что новое Правительство Вьетнама продолжит тесное взаимодействие с Правительством России в целях всестороннего развития сотрудничества, максимально используя важную координирующую роль Межправительственной комиссии двух стран.
Постоянный заместитель Премьер-министра подчеркнул, что в нынешних условиях сторонам необходимо приложить дополнительные усилия для эффективной реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне, углубления традиционных направлений сотрудничества и расширения взаимодействия в новых сферах и проектах. Он отметил решимость вывести экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество на уровень, соответствующий высоким политическим отношениям между двумя странами, в соответствии с указаниями высшего руководства и ожиданиями народов Вьетнама и России.
Стороны единодушно отметили, что, несмотря на влияние региональной и международной обстановки, двусторонние торгово-экономические связи продолжают развиваться позитивно: объём взаимной торговли в 2025 году увеличился на 5,7%. Также последовательно укрепляется и расширяется сотрудничество в области науки и технологий, инноваций, образования и подготовки кадров, особенно между вузами двух стран.
Стороны отметили высокую активность гуманитарных обменов, проведение многочисленных культурных и художественных мероприятий, а также устойчивый рост туристических потоков. В этой связи профильным министерствам и ведомствам поручено продолжить консультации для скорейшего согласования и подписания соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, что будет способствовать расширению контактов между гражданами и деловыми кругами двух стран.
Оба заместителя премьер-министра договорились поручить компетентным органам двух государств тщательно подготовить материалы для предстоящих контактов между высшими руководителями Вьетнама и России, а также для 26-го заседания Межправительственной комиссии Вьетнама и России, которое, как ожидается, состоится во Вьетнаме в 2026 году.
В ходе встреч с представителями бизнеса руководители АФК «Система», «Новатэка» и ВТБ подчеркнули, что благодаря динамично развивающейся экономике, ёмкому рынку и ясным перспективам развития Вьетнам является привлекательным направлением для российских компаний и корпораций. Они выразили надежду, что Правительство Вьетнама продолжит создавать благоприятные условия для реализации российских инвестиционных проектов в стране в соответствии с потенциалом и интересами обеих сторон.
Постоянный заместитель Премьер-министра Фам Зя Тук принял к сведению предложения российских компаний и сообщил, что соответствующим вьетнамским ведомствам будет поручено изучить озвученные инициативы. Он подчеркнул, что Правительство Вьетнама неизменно поддерживает иностранных инвесторов, включая российские компании, заинтересованные в изучении возможностей и реализации инвестиционных проектов во Вьетнаме на благо развития обеих стран.
Фам Зя Тук особо отметил, что успех предприятий является одновременно успехом Вьетнама. Поэтому Правительство страны всегда готово сопровождать и поддерживать бизнес на основе гармонизации интересов сторон, соблюдения законодательства и соответствия стратегическим целям и планам социально-экономического развития Вьетнама.