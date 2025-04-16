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Активная адаптация: экспорт древесины Вьетнама нацелен на 18 млрд долларов США
Заказы обеспечены до конца третьего квартала 2025 года
Согласно отчету Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, экспортная стоимость древесины и деревянной продукции в марте 2025 года оценивается в 1,5 миллиарда долларов США, доведя общую сумму экспорта в первом квартале до 3,95 миллиарда, что на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
США остаются крупнейшим рынком сбыта древесины и деревянной продукции Вьетнама с долей 53,1%. За ними следуют Япония (13,2%) и Китай (10,6%).
По сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года, экспорт в США вырос на 9,5%, в Японию — на 21%, тогда как экспорт в Китай снизился на 15,2%. Среди 15 крупнейших рынков наибольший рост зафиксирован в Индии — на 95,9%, а самое значительное падение — в Нидерландах, на 45,1%.
Ожидается, что в 2025 году мировая политико-экономическая обстановка продолжит оставаться нестабильной, оказывая влияние на внутренние и внешние товарные рынки. Поэтому, несмотря на достигнутые положительные результаты, для выполнения годового экспортного плана необходимы прорывные решения и усилия всего бизнес-сообщества.
Исполнительный директор акционерной компании "Лам Вьет" Нгуен Тхань Лам, сообщил, что в настоящее время рынок США приносит компании до 50% общей выручки. Что касается таможенно-тарифной политики администрации президента Дональда Трампа, предприятие возлагает надежды на переговоры со стороны правительства.
«Пока ситуация стабильная, рынок США обеспечивает около 50% нашей выручки. Мы уже получили заказы до конца сентября 2025 года, некоторые клиенты оформили заказы до конца второго квартала, другие — до конца третьего», — отметил он.
Кроме того, предприятия провела переговоры с партнерами, договорившись о совместном распределении рисков. В то же время осуществляется переход к прямому онлайн-экспорту с сокращением посредников. Ожидается, что уже в апреле три контейнера продукции будут экспортированы через торговую платформу Amazon.
Нгуен Тхань Лам также отметил, что вьетнамские предприятия уже много лет последовательно диверсифицируют экспортные рынки: от Великобритании, ЕС, Австралии и Японии до Южной Кореи, и сейчас нацелены на выход на Ближний Восток.
Активная адаптация - путь к устойчивому развитию
В последние годы деревообрабатывающая промышленность Вьетнама уверенно укрепляет свои позиции на глобальной торговой карте не только благодаря впечатляющему объему экспорта, но и благодаря устойчивому развитию. Из страны, в основном экспортировавшей сырье, Вьетнам превратился в один из ведущих мировых центров производства и поставки деревянной мебели и интерьерной продукции.
Тем не менее, отрасль сталкивается с серьезными вызовами: последствия пандемии COVID-19, политические конфликты и иные глобальные факторы требуют своевременных стратегий реагирования.
Для устойчивого развития древесной промышленности председатель Совета директоров корпорации Tavico Во Куанг Ха, отметил необходимость смены мышления в условиях новых вызовов. Он призвал к одновременному развитию как внутреннего, так и экспортного рынков, а также к переосмыслению рыночных стратегий, продукции и сырьевой базы. Со стороны государственных органов требуется анализ конкурентных преимуществ каждой провинции и определение наиболее подходящих видов древесины для конкретной продукции.
Лесное хозяйство Вьетнама ставит цель достичь 18 миллиардов долларов США экспортной выручки в 2025 году и 25 миллиардов — к 2030 году. К этому времени планируется обеспечить "зелёный" рост, сертифицировать 100% лесных площадей по стандартам устойчивого управления, а также повысить качество 20% природных лесов.
Что касается переработки и торговли древесиной и лесной продукцией, приоритет отдается применению современного, автоматизированного и специализированного оборудования, выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, развитию кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры. Также важным направлением является создание международного центра торговли древесиной и продвижение на новые рынки.
В то же время вьетнамская деревообрабатывающая промышленность активно работает над приведением своей продукции к международным стандартам, таким как Закон Лейси (США), Закон против незаконной вырубки (Австралия), Закон о «чистой древесине» (Япония), Закон об устойчивом использовании древесины (Южная Корея) и европейские регламенты по борьбе с обезлесением. Эти усилия не только способствуют развитию отрасли, но и вносят вклад в сокращение выбросов и охрану окружающей среды.