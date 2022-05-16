Активизируется экономическое сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом

Председатель НС Выонг Динь Хюэ (слева) встречается с представителями вьетнамского бизнеса в Лаосе 15 мая. Фото: ВИА

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ 15 мая во Вьентьяне в рамках своего официального визита в Лаос встретился встретился с представителями вьетнамского бизнеса в Лаосе.

На встрече Зыонг Динь Банг, исполняющий обязанности председателя Вьетнамской бизнес-ассоциации по сотрудничеству и инвестициям в Лаосе, заявил, что правительство Лаоса вносит поправки в правовые нормы с целью улучшения инвестиционного климата. Кроме того, многие соглашения между двумя странами также создали оптимальный правовой коридор для инвестиций вьетнамских фирм в Лаосе.

Однако он признал, что инвестиционные отношения все еще не оправдывают ожиданий, а также еще не достигли уровня политических и дипломатических связей.

Представители вьетнамских предприятий представили лаосским и вьетнамским властям несколько предложений по содействию двустороннему инвестиционному и торговому партнерству.

Высоко оценивая мнение компаний, заместитель премьер-министра Лаоса Сонексай Сипандон сказал, что Вьетнам в настоящее время является третьим по величине иностранным инвестором в его стране с общим объемом инвестиций 4,6 млрд. долл. США, и что проекты вьетнамских фирм в значительной степени помогают местному социально-экономическому развитию.

Со своей стороны председатель НС Хюэ сказал, что даже предприятия должны осознавать свою ответственность в отношении особых связей между Вьетнамом и Лаосом.

Особые отношения нуждаются в особых механизмах, чтобы создать благоприятные условия для работы вьетнамского бизнеса в Лаосе, отметил он, попросив предприятия активно повышать свою конкурентоспособность.

Он подчеркнул, что в перспективе необходимо развивать экономические, торговые и инвестиционные связи наравне с политико-дипломатическими отношениями между двумя странами.

Поскольку двусторонний товарооборот в размере 1,3 млрд. долл. США остается скромным по сравнению с потенциалом и преимуществами стран, законодатель высшего уровня поручил бизнесу и руководителям министерств и отраслей искать решения существующих недостатков в текущих проектах.

Он выразил надежду, что предприятия Вьетнама и Лаоса будут усерднее работать над прорывом в экономических, торговых и инвестиционных связях как с точки зрения количества, так и качества, чтобы принести практическую пользу обеим странам, а также их бизнес-сообществам и народам.

В тот же день председатель НС Хюэ и сопровождающие его лица посетили посольство Вьетнама в Лаосе и встретились здесь с вьетнамской общиной.

Председатель Хюэ высоко оценил работу посольства и вьетнамских представительств в Лаосе, а также вклад вьетнамской общины и вьетнамских предприятий в Лаосе в отношения между Вьетнамом и Лаосом.

Он выделил вопрос сохранения вьетнамской культуры в зарубежных вьетнамских общинах, заявив, что он требует постоянного внимания в Лаосе, где проживает до 100.000 вьетнамцев.

Он попросил посольство провести мероприятия по популяризации вьетнамского языка.

Председатель НС воспользовался случаем, чтобы проинформировать вьетнамскую общину о социально-экономическом положении Вьетнама и решениях, принятых на недавнем 5-м пленуме ЦК партии 13-го созыва.

Председатель Генеральной ассоциации вьетнамцев в Лаосе Нгуен Зуй Чунг представил предложения вьетнамской общины Лаоса, включая начало трудового сотрудничества между двумя странами, увеличение ежегодных стипендий для вьетнамско-лаосских студентов для обучения во Вьетнаме, а также облегчение доступа к медицинскому осмотру и лечение во Вьетнаме для вьетнамцев в Лаосе.Председатель НС Хюэ принял это предложение к сведению и пообещал обратиться к соответствующим ведомствам с просьбой его рассмотреть.



