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Активизация экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между Вьетнамом и Бразилией

Посол Буй Ван Нги поддержал создание постоянных механизмов обмена информацией между государственными органами и деловыми кругами, а также расширение сотрудничества между штатами Бразилии и провинциями Вьетнама.
  Посол Вьетнама в Бразилии Буй Ван Нги выступает на круглом столе. Фото: ВИА  
Посольство Вьетнама в Бразилии организовало круглый стол по вопросам экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между Вьетнамом и Бразилией с целью ознакомления участников с текущим состоянием двустороннего экономического взаимодействия и обсуждения новых возможностей на рынках обеих стран.

Как сообщает корреспондент ВИА в Южной Америке, мероприятие состоялось 9 июля по местному времени с участием представителей государственных органов, Ассоциации производителей и экспортёров морепродуктов Вьетнама (VASEP), Бразильской ассоциации развития рыболовства (ABRAPES), а также отраслевых объединений, предприятий, экспертов, исследователей и партнёров двух стран.

Выступая на открытии круглого стола, Посол Вьетнама в Бразилии Буй Ван Нги сообщил, что, согласно статистическим данным Бразилии, объём двустороннего товарооборота за первые шесть месяцев текущего года достиг 4,22 млрд долларов США, увеличившись на 16,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом объём экспорта Бразилии во Вьетнам превысил 2 млрд долларов США, увеличившись на 16,6 %, а импорт из Вьетнама составил около 2,114 млрд долларов США, что на 17 % больше, чем годом ранее.

Бразилия продолжает оставаться важнейшим поставщиком для Вьетнама сельскохозяйственной продукции, сырья и ряда стратегически важных товаров, включая сою, кукурузу, хлопок, мясную продукцию, целлюлозу, руды и полезные ископаемые.

В свою очередь Вьетнам поставляет на бразильский рынок продукцию, обладающую высокой конкурентоспособностью, включая мобильные телефоны и комплектующие к ним, компьютеры, электронное оборудование, машины и оборудование, текстильные изделия, обувь, мебель, морепродукты и отдельные виды пищевой продукции.

Это создаёт прочную основу не только для дальнейшего расширения торговли товарами, но и для углубления сотрудничества в сферах инвестиций, переработки, логистики, дистрибуции, технологий и производственно-сбытовых цепочек.

Посол Буй Ван Нги также высоко оценил начало переговоров по заключению Соглашения о преференциальной торговле (PTA) между Вьетнамом и государствами Общего рынка стран Южной Америки (Mercosur).

Говоря о приоритетных направлениях сотрудничества на ближайшие годы, Посол Буй Ван Нги выступил в поддержку создания постоянных механизмов обмена информацией между государственными органами и бизнесом, расширения сотрудничества между штатами Бразилии и провинциями Вьетнама, развития партнёрства в таких областях, как возобновляемая энергетика, биотопливо, логистика, цифровая трансформация, биотехнологии и «зелёная» промышленность, а также ускорения переговоров по торговому соглашению между Вьетнамом и Mercosur.

Исполнительный директор Бразильской ассоциации развития рыболовства (ABRAPES) Тамиres Киньоэс подчеркнула, что Вьетнам уже стал одним из важных поставщиков морепродуктов на бразильский рынок, и отметила, что сообщество бразильских импортёров морепродуктов поддерживает создание прозрачной, стабильной, предсказуемой и основанной на научных принципах системы государственного регулирования.

Представители бразильского бизнеса также выразили заинтересованность в расширении взаимодействия с отраслевыми ассоциациями, предприятиями и компетентными органами Вьетнама для обмена технической информацией, развития институционального диалога и укрепления роли вьетнамской рыбной продукции как важного дополнительного источника поставок на рынок Бразилии.

ИЖВ/ВИА

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