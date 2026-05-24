Активизация сотрудничества между местностями Вьетнама и северо-востока Камбоджи

Делегация Посольства Вьетнама в Королевстве Камбоджа и руководство провинции Стынгтраенг фотографируются на память после встречи 19 мая 2026 года. Фото: Хюинь Тхао — корреспондент ВИА в Камбодже.



В рамках рабочей программы 21 и 22 мая Посол Нгуен Минь Ву и рабочая делегация посетили с рабочим визитом провинцию Кратьэх. На встрече с Послом Вьетнама губернатор провинции Кратьэх Вар Тхорн ознакомил делегацию с особенностями положения в провинции в географическом, демографическом и производственном аспектах. Особое внимание он уделил добыче полезных ископаемых, являющейся одной из сильных сторон провинции, где действуют 29 местных, китайских и вьетнамских предприятий.



Вар Тхорн сообщил, что провинция Кратьэх и город Донгнай установили прочные отношения сотрудничества благодаря подписанию 6 февраля 2026 года Меморандума о взаимопонимании (MoU), направленного на укрепление дружбы, солидарности, сотрудничества и развития между двумя сторонами. Были достигнуты заметные результаты в сфере внешних связей, социально-экономического развития и культуры. В частности, работы по демаркации границы и установке пограничных столбов завершены на 100%. Особенно тесное взаимодействие было налажено в поиске и сборе останков вьетнамских павших бойцов-добровольцев, погибших в годы войны на территории провинции Кратьэх. С первого этапа в 2001 году до 25-го этапа в сухой сезон 2025–2026 годов обе стороны совместно собрали и репатриировали останки 1 819 павших бойцов.

Вар Тхорн выразил глубокую благодарность Партии, Государству, армии и народу Вьетнама за постоянную помощь, финансовую поддержку и предоставление строительных материалов для возведения объектов инфраструктуры. Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений сотрудничества между двумя странами, а также между провинцией Кратьэх и городом Донгнай.



Со своей стороны, Посол Нгуен Минь Ву выразил удовлетворение активной инвестиционно-предпринимательской деятельностью вьетнамских предприятий на территории провинции Кратьэх. По его словам, руководство Вьетнама и Камбоджи определило экономическое сотрудничество как ключевое направление взаимодействия между двумя странами на период до 2030 года. Для конкретизации этого курса профильные министерства и ведомства двух стран разрабатывают планы по более тесной взаимосвязанности и сопряжению двух экономик.



Что касается других направлений сотрудничества, Посол Нгуен Минь Ву поблагодарил провинцию Кратьэх за поддержку в поиске, эксгумации, сборе и репатриации останков вьетнамских павших бойцов-добровольцев и специалистов, погибших на территории провинции в ходе борьбы за освобождение Камбоджи от геноцидного режима Пол Пота. Он также предложил провинции Кратьэх продолжать координацию и оказывать содействие вьетнамской стороне в дальнейшей реализации работ по поиску, эксгумации, сбору и репатриации останков вьетнамских павших бойцов-добровольцев и специалистов.

Ранее, 19 и 20 мая, Посол Нгуен Минь Ву и рабочая делегация Посольства Вьетнама в Королевстве Камбоджа посетили с рабочим визитом провинцию Стынгтраенг.



