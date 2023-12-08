НОВОСТИ
Активизация сотрудничества между местностями Вьетнама и Беларуси
Он выразил надежду на то, что премьер-министр Беларуси поощрит учреждения и предприятия Беларуси, в целом, и Минска, в частности, активизировать сотрудничество и расширять связи с Ханоем в областях, которые являются сильными сторонами обеих сторон, что будет способствовать эффективному и практическому укреплению связей между Ханоем и местностями Беларуси.
Выступая на встрече, премьер-министр Роман Головченко высказал уверенность в том, что активное взаимодействие между двумя городами станет яркой чертой в развитии отношений между двумя странами.
На встрече в присутствии председателя Народного комитета города Ханоя и Премьер-министра Беларуси состоялась церемония подписания программы сотрудничества по реализации Соглашения о дружбе и сотрудничестве между Ханоем и Минском на период 2024-2026 годов.
В тот же день премьер-министр Роман Головченко и высокопоставленная делегация Республики Беларусь совершили рабочий визит в провинцию Хынгйен.
Выступая на встрече секретарь провинциального партийного комитета Нгуен Хыу Нгиа сказал, что Хынгйен всегда поощряет и создает благоприятные условия для белорусских инвесторов, чтобы они изучали возможности и инвестировали в провинцию в соответствии с вьетнамским законодательством и международной практикой.
По его словам, что в Хынгйене реализуется 540 проектов с иностранными инвестициями на сумму 6,8 млрд. долл. США, в том числе два совместных предприятия с белорусскими партнерами. Одно из них занимается производством и сборкой грузовых и специальных автомобилей с уставным инвестиционным капиталом 32,1 млн. долл. США, а другое - производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, напитков и молочных продуктов с капитализацией 18 млн. долл. США.
В свою очередь, глава белорусского правительства отметил, что Беларусь имеет большой опыт в переработке отходов и вторичном использовании пластика и старых шин и хочет сотрудничать с Хынгйеном в этой области.
Он выразил надежду, что в ближайшее время Хынгйен будет способствовать расширению автопроизводства и сборочного завода "МАЗ Азия" и скорейшей реализации проекта по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
Ранее Премьер-министр Роман Головченко и высокопоставленная делегация посетили АО «МАЗ-Азия», посадили памятные деревья белорусско-вьетнамской дружбы на территории АО по экспорту, импорту и переработке продуктов питания «Âu Việt» в общине Тьиньнгиа (уезд Кимдонг, провинция Хынгйен.