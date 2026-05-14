НОВОСТИ
Активизация сотрудничества между Вьетнамом и ООН в борьбе с преступностью
Посол подчеркнул, что Вьетнам высоко оценивает поддержку УНП ООН в укреплении национального потенциала в сфере борьбы с преступностью и уголовного правосудия, контроля над наркотиками и противодействия новым вызовам, особенно киберпреступности. Вьетнам неизменно придаёт большое значение сотрудничеству с УНП ООН, и обе стороны эффективно взаимодействовали в рамках многих двусторонних мероприятий и многосторонних процессов, связанных с борьбой с преступностью.
Пользуясь случаем, посол вновь поблагодарил УНП ООН за сотрудничество с Вьетнамом в успешной организации церемонии открытия подписания Конвенции ООН против киберпреступности в Ханое в октябре 2025 года (Ханойская конвенция). Вьетнам рассчитывает, что обе стороны продолжат тесное и эффективное взаимодействие в предстоящий период, особенно в рамках дипломатических и правовых процессов, необходимых для скорейшего вступления Ханойской конвенции в силу и её эффективной реализации, что будет способствовать обеспечению кибербезопасности и борьбе с высокотехнологичными видами преступности, а также поможет государствам эффективно развивать технологии и инновации.
Глава вьетнамской миссии выразил уверенность, что под руководством госпожи Джумы УНП ООН продолжит играть ключевую роль в продвижении глобальных усилий по борьбе с транснациональной организованной преступностью, а также в содействии правосудию, верховенству закона и устойчивому развитию.
Выступая на встрече, новый Генеральный директор УНОВ и Исполнительный директор УНП ООН подчеркнула, что транснациональная организованная преступность, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, организованная преступность, коррупция, киберпреступность и терроризм становятся всё более сложными и оказывают негативное влияние на безопасность государств, а также на реализацию целей устойчивого развития.
Госпожа Джума отметила, что многосторонняя система и ООН испытывают серьёзное давление, особенно в условиях финансовых трудностей, влияющих на деятельность ООН в Вене. Вместе с тем она подчеркнула, что многосторонность продолжает играть ключевую роль в реагировании на глобальные вызовы. Нынешние трудности также являются возможностью для ООН продвигать обновление и реформирование своей деятельности.
В рамках реформенного процесса «UN80», инициированного Генеральным секретарём ООН, организация нацелена не только на сокращение расходов, но и на повышение эффективности и устойчивости своей работы в условиях стремительно меняющейся международной обстановки.
Говоря о приоритетах на предстоящий период, госпожа Джума сообщила, что одной из первоочередных задач является завершение разработки новой стратегии деятельности УНП ООН и соответствующей дорожной карты реформ, которые помогут организации работать более целенаправленно, гибко и эффективно.
Новый Исполнительный директор УНП ООН пообещала продолжать укрепление всеобъемлющего и инклюзивного подхода, активизировать координацию между программами и профильными направлениями, расширять сотрудничество с региональными организациями, академическим сообществом, частным сектором и технологическими структурами в целях повышения эффективности реагирования на растущие вызовы в сфере нетрадиционной безопасности.
Госпожа Джума также подчеркнула важность обеспечения более полного отражения голосов развивающихся стран, особенно государств Глобального Юга, в процессе формирования приоритетов.
Завершая выступление, госпожа Джума поделилась тремя ключевыми принципами своей работы — коллективная ответственность, доверие и приверженность обязательствам, а также подтвердила готовность работать открыто и конструктивно со всеми государствами-членами для повышения эффективности и практического воздействия деятельности УНП ООН на людей и сообщества по всему миру.