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Активизация сотрудничества между Вьетнамом и Австралией в интересах успешного проведения АТЭС-2027

Заместитель министра предложила сторонам продолжать углублять и повышать эффективность Всеобъемлющего стратегического партнёрства, укреплять политическое доверие посредством активизации обменов делегациями высокого уровня, а также расширять практическое сотрудничество в сферах экономики, торговли, инвестиций, содействия развитию, образования и подготовки кадров, науки и технологий, инноваций, культуры, туризма и народных обменов.
  Заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг проводит встречу с сопредседателем Министерства иностранных дел и торговли Австралии Мэттом Тистлтуэйтом. Фото: ВИА  
В рамках рабочего визита в Австралию 22–23 июня заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Минь Ханг провела встречи с сопредседателем Министерства иностранных дел и торговли Австралии Мэттом Тистлтуэйтом, заместителем министра иностранных дел и торговли Джорджем Миной, старшим должностным лицом АТЭС Джереми Грином, первым помощником министра Полом Гриффитсом и исполнительным председателем Исследовательского центра АТЭС Крейгом Эмерсоном.

Как сообщает корреспондент ВИА в Австралии, в ходе встреч заместитель министра Нгуен Минь Ханг высоко оценила динамичное и содержательное развитие Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Австралией, подтвердив, что Австралия является важным партнёром и надёжным другом Вьетнама в регионе. Она также выразила благодарность министру иностранных дел Австралии Пенни Вонг за направленное приветственное послание, а заместителю министра иностранных дел Мишель Чан — за личное участие и активный вклад в успех Форума будущего АСЕАН, организованного Вьетнамом 9–10 июня текущего года.

Заместитель министра предложила сторонам продолжать углублять и повышать эффективность Всеобъемлющего стратегического партнёрства, укреплять политическое доверие посредством активизации обменов делегациями высокого уровня, а также расширять практическое сотрудничество в сферах экономики, торговли, инвестиций, содействия развитию, образования и подготовки кадров, науки и технологий, инноваций, культуры, туризма и народных обменов. При этом она подчеркнула необходимость определить научно-технологическое сотрудничество в качестве одного из ключевых приоритетов на ближайшую перспективу.

Подчеркнув, что две страны разделяют многие схожие взгляды и интересы по международным и региональным вопросам, заместитель министра предложила активизировать обмен позициями и тесную координацию в рамках региональных и глобальных многосторонних механизмов, особенно в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Организации Объединённых Наций (ООН), механизмах сотрудничества субрегиона Меконга, Форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Всеобъемлющем и прогрессивном соглашении о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Она подтвердила, что Вьетнам высоко ценит роль и позиции Австралии и поддерживает дальнейшее укрепление её связей и эффективного сотрудничества со странами АСЕАН и субрегиона Меконга.

Информируя австралийских партнёров о подготовке к проведению Года АТЭС-2027, Нгуен Минь Ханг подчеркнула, что право принять Год АТЭС-2027 является для Вьетнама большой честью и одновременно важной ответственностью в деле совместного с другими членами форума продвижения сотрудничества, региональной экономической интеграции и повышения устойчивости региона и экономик государств-участников в условиях сложной международной обстановки в сфере безопасности и развития.

Заместитель министра особо отметила, что Вьетнам придаёт проведению Года АТЭС-2027 исключительно важное значение и рассматривает его как одно из важнейших многосторонних внешнеполитических мероприятий страны в период до 2030 года. Исходя из духа Всеобъемлющего стратегического партнёрства и учитывая статус Австралии как одной из экономик-основателей форума, она призвала Австралию продолжать оказывать поддержку и тесно координировать действия с Вьетнамом и другими членами для дальнейшего повышения эффективности и практической значимости сотрудничества в рамках АТЭС, особенно в целях успешного проведения Года АТЭС-2027 и Недели высокого и высшего уровня АТЭС 2027 года на острове Фукуок, а также укрепления роли и вклада АТЭС в процветающее развитие Азиатско-Тихоокеанского региона.

Со своей стороны сопредседатель Министерства иностранных дел и торговли Австралии Мэтт Тистлтуэйт, заместитель министра Джордж Мина и другие австралийские партнёры высоко оценили устойчивое и содержательное развитие Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами по всем направлениям сотрудничества. Они подтвердили, что Вьетнам является близким и надёжным партнёром, роль и авторитет которого на международной арене постоянно возрастают, и выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

Австралийская сторона поздравила Вьетнам и выразила уверенность в том, что благодаря своему авторитету, международному положению и эффективной внешней политике Вьетнам успешно выполнит обязанности председателя Года АТЭС-2027 — периода, имеющего исключительно важное значение не только для форума АТЭС, но и для укрепления регионального и глобального экономического сотрудничества и интеграции.

Поддержав предложения и оценки вьетнамской стороны, Австралия подтвердила готовность тесно взаимодействовать с Вьетнамом в процессе подготовки и проведения мероприятий Года АТЭС-2027, прежде всего в продвижении новых приоритетов и инициатив, отвечающих потребностям развития государств-членов в новых условиях.

ВИА/ИЖВ

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