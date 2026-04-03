Активизация сотрудничества в сфере образования между регионами Вьетнама и Лаоса

Делегации двух стран перерезают ленточку на церемонии открытия начальной и средней школы дружбы Ассоциации вьетнамцев провинции Салаван. (Фото: ВИА)

2 апреля в провинции Салаван на юге Лаоса власти города Дананг провели церемонию открытия и передачи начальной и средней школы дружбы Ассоциации вьетнамцев провинции Салаван.



В мероприятии приняли участие руководители партийных органов и властей города Дананг; руководители партийных органов и властей провинции Салаван; Генеральный консул Вьетнама в Паксе и Генеральный консул Лаоса в Дананге; представители профильных ведомств двух стран — Вьетнама и Лаоса, а также многочисленные представители вьетнамской диаспоры в провинции Салаван.



Выступая на церемонии, заместитель председателя Народного комитета Дананга Фан Тхай Бинь отметил, что на основе отношений великой дружбы, особой солидарности, всеобъемлющего сотрудничества и стратегической связности Вьетнам–Лаос, Лаос–Вьетнам Дананг всегда уделяет особое внимание сохранению, укреплению и дальнейшему углублению дружественного сотрудничества с лаосскими регионами, в том числе с провинцией Салаван. В последнее время Дананг реализует программы поддержки провинции Салаван в различных сферах, среди которых особенно выделяется образование и подготовка кадров, рассматриваемые как стратегическое направление сотрудничества между двумя регионами.

Наряду с подготовкой качественных трудовых ресурсов через ежегодные программы предоставления стипендий для кадров и учащихся провинции Салаван с целью обучения в Данангском университете, город Дананг также уделяет внимание поддержке строительства образовательных учреждений, в частности средней школы дружбы Дананг–Салаван и Центра вьетнамского языка провинции Салаван. Кроме того, Дананг оказывает постоянную поддержку вьетнамской общине в провинции Салаван.



Выступая на мероприятии, господин Венпхет Латдавонг, заместитель председателя администрации провинции Салаван, отметил, что в последнее время Дананг оказывает всестороннюю поддержку провинции Салаван в различных сферах — от социально-экономического развития до ликвидации последствий стихийных бедствий, профилактики эпидемий, при этом наиболее заметным направлением является сотрудничество в области образования и подготовки кадров.

Ежегодно Дананг предоставляет 30 стипендий на обучение по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры для кадровых работников, учащихся, студентов и детей членов Ассоциации вьетнамцев провинции Салаван для обучения в Дананге; направляет преподавателей для преподавания вьетнамского языка в Центре вьетнамского языка провинции Салаван, удовлетворяя потребности региона.

Развитие образовательной инфраструктуры и подготовка трудовых ресурсов являются ключевым стратегическим направлением, способствующим выполнению задач строительства и развития страны, постепенному повышению уровня жизни населения и внесению практического вклада в реализацию стратегии устойчивого развития провинции Салаван в частности и целей развития Лаоса в целом.



Заместитель председателя администрации провинции Салаван подчеркнул, что проект модернизации начальной школы дружбы Ассоциации вьетнамцев провинции Салаван в начальную и среднюю школу дружбы является символом особого сотрудничества между Лаосом и Вьетнамом, символом эффективного взаимодействия между Данангом и провинцией Салаван, способствуя укреплению и развитию отношений великой дружбы, особой солидарности, всеобъемлющего сотрудничества и стратегической связности Лаос–Вьетнам, Вьетнам–Лаос, которые становятся всё более глубокими и прочными.



Общий объём инвестиций в модернизацию объекта, включая строительство и оборудование, составил около 6 млрд донгов за счёт бюджета Дананга. Проект включает двухэтажное здание с 5 учебными классами, 2 рабочими кабинетами и вспомогательными объектами.



Ровно через один год строительства объект был передан Ассоциации вьетнамцев провинции Салаван для ввода в эксплуатацию, дополнив образовательную инфраструктуру района Кхонгседон, а также провинции Салаван.



Объект будет введён в эксплуатацию с начала учебного года 2026–2027 годов и станет символом особого сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом в целом, а также между Данангом и провинцией Салаван в частности.