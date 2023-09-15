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Активизация сотрудничества в развитии зеленой экономики между г. Хошимином и Фламандским регионом (Бельгия)
Выступая на приеме, председатель Фан Ван Май подтвердил, что город Хошимин придает значение сотрудничеству с Фламандским регионом, в частности в областях инвестиций и торговли.
Хошимин - место соединения юго-восточного и юго-западного Вьетнама, а также ворота в мир для южных провинций Вьетнама. Фан Ван Май призвал предприятия Фламандского региона инвестировать в Хошимине в такие сферы, как строительство инфраструктуры морских портов, развитие чистой энергетики, преобразование отходов в энергию, развитие высоких технологий, развитие зеленых городов. Фан Ван Май заявил, что власти города готовы идти в ногу с бельгийскими предприятиям в реализации инвестиционных проектов.
Руководитель Хошимина предложил властям Фламандского региона укрепить отношения, создать координационный механизм для содействия торговым инвестициям между предприятиями в двух местностях, способствуя общим достижениям в двусторонних отношениях между Вьетнамом и Бельгией.
Со своей стороны, премьер-министр Фламандского региона Ян Джамбон выразил благодарность руководству Хошимина за приглашение принять участие в Хошиминском экономическом форуме-2023. По его словам, тема форума «Зеленый рост – путь к чистым нулевым выбросам» также является поставленной целью Фламандского региона. Хошимин и Фламандский регион имеют большой потенциал для развития сотрудничества, особенно в сфере морского порта. Развитие морского транспортного сообщения между Хошимином и Фландрией содействует сотрудничеству между Бельгией и Вьетнамом в частности и между Азией и Европой в целом.
Ян Джамбон отметил, что в Фламандском регионе работает ряд компаний в сфере строительства морских портов и транспортной инфраструктуры, интеллектуальных технологий, городского развития, ветроэнергетики, переработки отходов в энергию, строительства промышленных парков замкнутого цикла. Фламандский регион готов делиться опытом и сотрудничать с Хошимином в данных сферах.
Планируется, что 15 сентября Ян Джамбон примет участие в церемонии открытия Хошиминского экономического форума-2023.