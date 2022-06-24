Активизация сотрудничества в области рыбного хозяйства между регионами Вьетнама и Индии

Прибрежные провинции Вьетнама и индийский штат Керала имеют большой потенциал для расширения сотрудничества в торговле и производстве рыбных продуктов.

По данным корреспондента ВИА в Нью Дели, по случаю 50-го юбилея установления дипотношений между Вьетнамом и Индией 22 июня посольство и торговое представительство Вьетнама в Индии совместно с администрацией штата Керала и Агентством по продвижению экспорта и рыбных продуктов Индии (MPEDA) провели онлайн бизнес-встречу для обмена информацией в сфере рыбного хозяйства.

Выступая на встрече, посол Фам Шань Тяу отметил, что в торгово-инвестиционных отношениях между Вьетнамом и Индией за последнее время были достигнутые значительные успехи. Посол не раз посещал штат Керала и увидел здесь большой потенциал для сотрудничества с Вьетнамом. В настоящее время Индия является важным поставщиком сырья для перерабатывающей отрасли Вьетнама. Фам Шань Тяу также выразил надежду, что встреча поможет предприятиям двух стран узнать больше о рынках друг друга и установить новые связи.

Начальник департамента рыбных продуктов штата Керала К.С. Среенивас заявил, что индийские предприятия должны следовать вьетнамским в создании переработанных продуктов с высокой добавленной стоимостью. По словам главы отдела Маркетинга MPEDA, индийские предприятия инвестируют в инфраструктуру и применяют новые технологии, чтобы повышать ценность своей продукции.

Участники конференции также попросили торговое представительство Вьетнама провести B2B встречи, чтобы предприятия могли установить прямые связи друг с другом.