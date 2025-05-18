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Активизация ресурсов частного сектора в развитии культурной области
Содействие распространению культурных ценностей и повышению международного статуса страны
Говоря о роли частного сектора в сохранении и популяризации культурных ценностей, доцент, доктор Буй Хоай Шон, постоянный член Комитета по культуре и обществу Национального собрания (НС), привёл в пример: во Вьетнаме такие корпорации, как Sun Group, Vingroup, FLC, TMS Group и другие, инвестируют в проекты, которые сочетают в себе элементы туризма и прославления культурного наследия. Эти проекты не только способствуют сохранению памятников, но и открывают новую модель развития, при которой наследие не превращается в музейный экспонат, а органично включается в современную жизнь общества, привлекая туристов, создавая рабочие места и способствуя экономическому развитию регионов.
Не ограничиваясь спонсорской поддержкой или партнёрством, многие частные компании сегодня сами становятся инициаторами создания культурных продуктов, вкладываясь системно — от этапа изучения рынка, разработки контента, дизайна продукта до продвижения и распространения. Эти усилия приносят не только значительные доходы экономике, но и способствуют распространению культурных ценностей Вьетнама, укрепляя международный имидж страны на культурной карте мира.
С точки зрения активного продвижения социального участия в развитии литературы и искусства, город Хошимин создал благоприятные условия для творческой деятельности частных художественных организаций при чётком государственном контроле. Благодаря этому такие организации представляют публике качественные культурные и художественные проекты, удовлетворяющие потребности населения в здоровом досуге. Некоторые программы, реализованные частными художественными предприятиями, вызвали большой интерес у зрителей и оставили положительное впечатление.
Вместе с тем государственные художественные учреждения также подтвердили свою значимость и высокий художественный уровень, осуществляя проекты, ориентированные на сохранение и продвижение традиционного искусства в контексте туристической индустрии, которые были положительно восприняты широкой аудиторией.
Совместными усилиями строить и развивать
Доктор Буй Хоай Шон считает: в новой эпохе развития нации роль частного сектора в сфере культуры становится особенно заметной и необходимой. Именно представители частного бизнеса — это те, кто не боится мыслить нестандартно, пробовать новое, прокладывать путь; они становятся передовой силой, выносящей вьетнамскую культуру на мировую арену благодаря смелым, креативным и гибким шагам.
Чтобы частный сектор действительно стал стратегическим двигателем развития культуры, необходимо создать для него благоприятную экосистему: чёткую систему преференций, прозрачную правовую базу, механизмы поощрения инноваций и тесное сопровождение со стороны государства. Как никогда ранее, именно сейчас — "золотое время" для того, чтобы государство и бизнес объединили усилия ради построения будущего вьетнамской культуры — будущего, которое будет одновременно глубоко укоренено в национальной самобытности и озарено светом глобального креативного потенциала.
Доцент, доктор наук Ле Куй Дык (Национальная академия политики имени Хо Ши Мина) считает, что наличие механизмов поощрения инвестиций в материально-техническую базу, передовое оборудование и технологии, а также повышение качества культурной продукции и услуг создаст больше возможностей для культурных, художественных и туристических предприятий привлекать общественные ресурсы и стимулировать развитие компаний, в том числе частных, в сфере индустрии культуры.
Кроме того, различные уровни власти и отраслевые структуры должны продолжать поддерживать и поощрять предприятия, предпринимателей, а также творцов, производителей и предпринимателей в индустрии культуры. Особенно важно уделять внимание защите частной собственности, чтобы инвесторы чувствовали уверенность при вложении средств в производство и оказание специализированных культурных услуг.
Одновременно необходимо повышать общественное сознание в вопросах соблюдения авторских прав и смежных прав — это ключевой и жизненно важный аспект для творцов и бизнесменов сферы культуры.
С точки зрения бизнеса, председатель Совета директоров компании Vietravel Нгуен Куок Ки считает что тесное сотрудничество между государством и предприятиями поможет более эффективно использовать общественные ресурсы, а также повысит эффективность реализации проектов экономического развития, включая туристическую экономику и проекты по развитию культурного туристического продукта.