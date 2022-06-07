Активизация передачи технологий и расширение сотрудничества между Вьетнамом и Австралией

16 июня в городе Хошимине Австралийский Департамент иностранных дел и торговли (DFAT) в сотрудничестве с Министерством науки и технологий Вьетнама (MOST), Технологическим университетом Сиднея (UTS), Сайгонским инновационным центром (SIHUB) при Управлении науки и технологий города Хошимин проведут «Австралийско-вьетнамский бизнес-форум: передачи технологий и возможности делового сотрудничества в области чистой энергетики, высокотехнологичного сельского хозяйства и цифровой трансформации».

На форуме спикеры представят и обсудят разный спектр вопросов, таких как изменение климата, здравоохранение, применение технологий в поисково-спасательных операциях, модель инвестиционного бизнеса в области энергетики, использования солнечной энергии для обработки и хранения сельскохозяйственной продукции и морепродуктов, применения блокчейна для отслеживания происхождения сельскохозяйственной продукции, разработки умных сельскохозяйственных решений (IoT), эффективного использования энергии, высокотехнологичного производства воды для агробизнеса, а также передачи технологий для малых и средних предприятий.

В ноябре 2021 года Вьетнам и Австралия утвердили Стратегию укрепления экономического сотрудничества с целью войти в десятку крупнейших торговых партнеров друг друга и удвоить инвестиции в каждую из стран. По данным DFAT, в 2020 году общий объем инвестиций Австралии во Вьетнам составил 966 млн. долл. США, что составляет 0,51% от общего объема иностранных инвестиций во Вьетнам.

Помимо этого, на период 2020–2021гг Австралия предоставила Вьетнаму средства по линии официальной помощи в целях развития ОПР в размере 55,3 млн. долл. США. Инвестиции Вьетнама в Австралию также совершили прорыв, увеличившись в 5 раз по сравнению с 2008 годом, достигнув 549,5 млн. долл. США в 2020 году.