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Азия - крупнейший рынок для вьетнамского чёрного перца

Азия является крупнейшим рынком для вьетнамского черного перца, на который приходится 52,7% от общего объема экспорта этого продукта, сообщили на ежегодной конференции Вьетнамской ассоциации чёрного перца и специй (VPSA), прошедшей 25 января в Ханое. Председатель VPSA Хоанг Тхи Лиен отметила, что в прошлом году, в отличие от ежегодного снижения экспорта черного перца от основных производителей, таких как Бразилия, Индонезия, Индия и Малайзия, во Вьетнаме наблюдался удивительный рост более чем на 13,8% с общим объемом 264.094 тонны и 906,5 млн долл. США.

Однако, по ее прогнозам, в ближайшие месяцы Вьетнам столкнется с проблемой сокращения объемов экспорта черного перца из-за сокращения внутреннего предложения в сочетании со слабым спросом на ключевых рынках, таких как США, ЕС и Китай. Несмотря на эти проблемы, вьетнамские экспортеры демонстрируют повышенную осведомленность о правилах США, а местные производители активно изучают более адаптированные методы выращивания, чтобы удовлетворить потребности этого рынка.

С точки зрения бизнеса, Ле Ань Шон из кооператива Binh Minh утверждает, что европейский рынок обладает значительным потенциалом для производства перца. Поэтому обеспечение качества имеет большое значение для беспрепятственного осуществления экспортных операций.

Аналогичным образом представитель компании Son Ha отметил, что для обеспечения устойчивого присутствия на мировом рынке отрасль должна придерживаться международных стандартов, особенно в отношении остатков химических веществ. Основное внимание следует уделять устойчивому развитию, переходя от подходов, ориентированных на количество, к улучшению качества после сбора урожая. Кроме того, активное участие в кооперативах и совместных инициативах имеет решающее значение для связи производителей с перерабатывающими предприятиями и экспортерами.

ВИА/ИЖВ

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