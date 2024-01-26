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Азия - крупнейший рынок для вьетнамского чёрного перца
Однако, по ее прогнозам, в ближайшие месяцы Вьетнам столкнется с проблемой сокращения объемов экспорта черного перца из-за сокращения внутреннего предложения в сочетании со слабым спросом на ключевых рынках, таких как США, ЕС и Китай. Несмотря на эти проблемы, вьетнамские экспортеры демонстрируют повышенную осведомленность о правилах США, а местные производители активно изучают более адаптированные методы выращивания, чтобы удовлетворить потребности этого рынка.
С точки зрения бизнеса, Ле Ань Шон из кооператива Binh Minh утверждает, что европейский рынок обладает значительным потенциалом для производства перца. Поэтому обеспечение качества имеет большое значение для беспрепятственного осуществления экспортных операций.
Аналогичным образом представитель компании Son Ha отметил, что для обеспечения устойчивого присутствия на мировом рынке отрасль должна придерживаться международных стандартов, особенно в отношении остатков химических веществ. Основное внимание следует уделять устойчивому развитию, переходя от подходов, ориентированных на количество, к улучшению качества после сбора урожая. Кроме того, активное участие в кооперативах и совместных инициативах имеет решающее значение для связи производителей с перерабатывающими предприятиями и экспортерами.