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Азия - крупнейший источник денежных переводов из-за рубежа в город Хошимин в 2023 году
Денежные переводы в город Хошимин выросли на 43,3% по сравнению с прошлым годом и составили 9,46 млрд долларов США в 2023 году, что является рекордным показателем за последнее десятилетие и составляет более половины от общего объема по стране.
Нгуен Дык Лень, заместитель директора отделения, сказал, что денежные переводы в 2023 году в 2,7 раза превысили объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), поступивших в город, и эквивалентны 14% его валового регионального внутреннего продукта (ВРВП) в том же году.
Поток денежных переводов связан с растущей тенденцией к трудоустройству за рубежом, сказали в отделении, добавив, что постпандемическое восстановление рынков труда, услуг и туризма в азиатских странах, наряду со стабильной экономической и политической обстановкой, положительно влияет на денежные переводы из этого региона.
Кроме того, стабильная макроэкономика Вьетнама, благоприятная деловая среда и оживленные культурные, туристические и спортивные мероприятия способствуют денежным переводам, сказал Нгуен Дык Лень, добавив, что развитие сетей денежных переводов и услуг коммерческих банков и предприятий также способствует привлечению денежных переводов в страну в целом и в город в частности в 2023 году.
По данным Министерства иностранных дел, в период с 1993 по 2022 год денежные переводы, отправленные во Вьетнам примерно шестью миллионами вьетнамских граждан, проживающих за границей, составили 190 миллиардов долларов США.
По оценкам Всемирного банка, в 2023 году Вьетнам получил около 14 миллиардов долларов США в виде денежных переводов, а в 2022 году этот показатель достиг рекордной цифры в 19 миллиардов долларов США.
Вьетнам уже много лет входит в десятку крупнейших мировых получателей денежных переводов. Вьетнамцы проживают более чем в 130 странах и территориях, и около 600.000 из них имеют высшее образование.