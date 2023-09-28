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Азиатский банк развития: экономика Вьетнама остается сильной в условиях слабого мирового спроса
Ожидается, что экономический рост Вьетнама замедлится до 5,8% в 2023 году и 6,0% в 2024 году по сравнению с прогнозами на апрель 2023 года в 6,5% и 6,8% соответственно из-за слабого внешнего спроса. Прогнозы инфляции пересмотрены в сторону понижения с 4,5% до 3,8% на 2023 год и с 4,2% до 4,0% на 2024 год.
В отчете «Перспективы развития Азии» (ADO) за сентябрь 2023 года говорится, что к основным факторам, влияющим на экономику Вьетнама, относятся глобальный экономический спад и ужесточение денежно-кредитной политики в некоторых развитых странах и сбои из-за роста глобальной геополитической напряженности.
В отчете АБР также подчеркиваются сегодняшние риски для экономики Вьетнама. Внутри страны наблюдается медленное освоение государственного инвестиционного капитала и структурные слабости внутри экономики (например, инвестиционная среда для бизнеса), в то время как снаружи глобальный рост значительно замедляется, а слабое восстановление экономики Китая представляет собой риск для экономических перспектив.
На пресс-конференции Нгуен Ба Хунг - главный экономист АБР во Вьетнаме пояснил вопросы прессы по основным моментам обновленного отчета, прогнозы экономики Вьетнама во второй половине 2023 года, перспективы развития в 2024 году.
По словам Нгуен Ба Хунга, недавний шаг Государственного банка по выпуску казначейских векселей является позитивной мерой по сокращению спекуляций и снижению инфляционного давления, и последующие колебания обменного курса являются лишь краткосрочной реакцией.
Что касается перехода к поддержанию низких по сравнению с другими странами процентных ставок, Нгуен Ба Хунг сказал, что это уместная и гибкая политика в условии темпа роста и инфляции во Вьетнаме, особенно в контексте необходимости стимулирования внутреннего потребления.
Нгуен Ба Хунг поделился, что Вьетнам по-прежнему является привлекательным местом для прямых иностранных инвестиций, однако связь между отечественными и иностранными предприятиями посредством этой формы инвестиций все еще недостаточно адекватно соответствует потенциалу. Он рекомендовал правительству в ближайшее время сосредоточиться на мерах по улучшению инвестиционной и деловой среды, которые принесут пользу как предприятиям с прямыми иностранными инвестициями, так и отечественным предприятиям.