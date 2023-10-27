Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Азиатские паралимпийские игры 2023 года: Вьетнам завоевал первую золотую медаль

Пловец Ле Тьен Дат принес Вьетнаму первую золотую медаль на дистанции 100 м брассом в классе SB5 27 октября на проходящих в Ханчжоу (Китай) четвертых Азиатских Паралимпийских играх. По состоянию на 10 часов утра 27 октября вьетнамская спортивная делегация на Играх завоевала одну золотую, семь серебряных и шесть бронзовых медалей, заняв 20-е место в общем зачете.

В этом году Вьетнам ставит перед собой задачу завоевать три-четыре золотые медали и добиться того, чтобы как можно больше спортсменов прошли отбор на Паралимпийские игры 2024 года в Париже.

Спортивная делегация Вьетнама на Азиатских параиграх 2023 года состоит из 71 человека, в том числе 48 спортсменов, которые выступят в семи видах спорта - легкой атлетике, плавании, тяжелой атлетике, шахматах, настольном теннисе, бадминтоне и тхэквондо.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

За 10 месяцев объем вновь зарегистрированных ПИИ вырос на 54%

За 10 месяцев объем вновь зарегистрированных ПИИ вырос на 54%

Согласно статистике, по состоянию на 20 октября более 15,29 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций (ПИИ) было направлено в 2608 новых проектов, что соответственно на 54% и 66,1% больше в годовом исчислении.
ПОДРОБНЕЕ

Top