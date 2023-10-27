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Азиатские паралимпийские игры 2023 года: Вьетнам завоевал первую золотую медаль
В этом году Вьетнам ставит перед собой задачу завоевать три-четыре золотые медали и добиться того, чтобы как можно больше спортсменов прошли отбор на Паралимпийские игры 2024 года в Париже.
Спортивная делегация Вьетнама на Азиатских параиграх 2023 года состоит из 71 человека, в том числе 48 спортсменов, которые выступят в семи видах спорта - легкой атлетике, плавании, тяжелой атлетике, шахматах, настольном теннисе, бадминтоне и тхэквондо.