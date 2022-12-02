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Азиатские инвесторы ищут возможности для слияния и поглощения во Вьетнаме
По словам г-на Масатака Йошиды, глобального директора по трансграничным слияниям и поглощениям RECOF Corporation (Япония), японские компании все еще пытаются подписать стратегические соглашения с вьетнамскими компаниями.
В ноябре 2022 года Вьетнам постоянно регистрировал сделки по слиянию и поглощению от японских инвесторов. Недавно Cool Japan Fund объявил, что вложит около 10 млн. долл. США в 4P Holdings — компанию, которая владеет и управляет сетью пиццерий 4P. Это часть стратегии фонда по использованию возможностей вьетнамского рынка продуктов питания и напитков.
Тем временем японский поставщик газа Toho Gas подписал соглашение с вьетнамской компанией Phuc Sang Minh о покупке 40% акций вьетнамского поставщика газа.
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«Вьетнам является наиболее предпочтительным направлением для Японии благодаря высокому потенциалу роста и давним дипломатическим отношениям между Вьетнамом и Японией, которым в 2023 году исполнятся 50 лет. Вьетнам также переходит от производства к потребительскому рынку. Эти благоприятные факторы привлекут больше японских компаний во Вьетнам», — поделился г-н Йошида.
По словам г-жи Хань Нгуен, юриста компании Bae, Kim & Lee Vietnam, за первые 10 месяцев 2022 года корейские инвесторы вложили во Вьетнам 370 млн. долл. США в результате сделок по слиянию и поглощению. Ожидается, что в ближайшее время все больше и больше корейских корпораций присоединятся и усилит свое присутствие во Вьетнаме посредством слияния и поглощения».
Кроме того, сингапурские инвесторы также очень активно осуществляют деятельность по слиянию и поглощению во Вьетнаме в этом году, например сделка на 50 млн. долл. США между OnPoint и инвестиционным фондом, являющимся членом Temasek Holdings. Недавно компания Dat Bike по производству электрических мотоциклов Dat Bike объявил об успешном привлечении еще 8 млн. долл. США от сингапурского фонда Jungle Ventures Fund, базирующегося в Сингапуре.