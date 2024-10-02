Администратор ПРООН: Вьетнам вносит большой вклад в развитие человеческого потенциала и устойчивый рост

Штайнер отметил, что 45-летнее партнерство между Вьетнамом и ПРООН развивалось на разных этапах, и этот опыт помог сформировать текущую страновую программу ПРООН, отвечающую конкретным потребностям Вьетнама.

На протяжении многих лет двустороннее сотрудничество было сосредоточено на таких важных областях, как управление для повышения прозрачности и цифровизация, отметил чиновник.



Он подчеркнул, что активное участие Вьетнама в многосторонних форумах имеет решающее значение для формирования всеохватывающей глобальной политики, а партнерство с ПРООН также укрепило лидерство страны в решении региональных и международных приоритетных задач развития.



Администратор выделил технологии в качестве еще одного основного направления двустороннего сотрудничества, отметив, что Вьетнам и ПРООН совместно работают над тем, чтобы технологические разработки стимулировали экономический рост и одновременно устраняли социальное неравенство, а будущие технологии служили рычагом для реализации целей устойчивого и инклюзивного развития.



Двустороннее партнерство также делает акцент на инициативах по зеленой трансформации, включая продвижение чистой энергии, защиту природных ресурсов, укрепление устойчивости, развитие туризма на основе природы и циркулярной экономики, сказал он, добавив, что важным аспектом этого партнерства является поддержка Вьетнамом Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP).



ПРООН готова оказать поддержку Вьетнаму, когда страна нуждается в ней, как это было во время недавнего тайфуна «Яги», подтвердил Штайнер. Она работает над укреплением механизмов противодействия и реагирования, уделяя особое внимание восстановлению средств к существованию и инфраструктуры, а также обеспечению справедливого и устойчивого восстановления для уязвимых сообществ. Многолетнее партнерство Вьетнама и ПРООН, основанное на взаимном доверии и позволяющее продолжать совместные усилия по решению национальных, региональных и международных проблем развития, является образцом для подражания для других стран, подчеркнул он.



Комментируя усилия Вьетнама по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), представитель ПРООН отметил, что Вьетнам добился замечательных результатов в реализации давних обязательств по сокращению бедности и обеспечению всеобщего здравоохранения, образования и необходимой инфраструктуры, особенно в сельских и отдаленных районах.



В период 2020-2024 годов среднегодовые темпы роста в стране составляют более 6 %. С 1990 года уровень бедности резко снизился, а в 2020 году крайняя бедность была практически ликвидирована, отметил он.

Между тем, индекс человеческого развития (ИЧР) Вьетнама вырос почти на 50% с 1990 по 2022 год, что позволило ему войти в группу стран с высоким уровнем человеческого развития. Кроме того, доля населения, живущего за международной чертой бедности, сократилась с 2,9 % в 2010 году до 0,7 % в 2020 году, что свидетельствует о сильном влиянии политики Вьетнама на усилия по искоренению голода и сокращению бедности, прокомментировал представитель ПРООН.



Он утверждает, что, несмотря на пробелы в доступе к основным услугам в отдаленных районах, Вьетнам демонстрирует прогресс в своих усилиях по достижению ЦУР. В докладе ПРООН «Интегрированный взгляд на ЦУР во Вьетнаме» отмечается похвальный прогресс в сокращении бедности, улучшении доступа к чистой воде, доступной чистой энергии и экономическом развитии страны. Однако страна по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами в области борьбы с изменением климата, загрязнением морской среды и сохранением биоразнообразия горных и прибрежных районов, отметил он.



Вьетнам и его жители, по словам чиновника, стали более уязвимы к изменению климата, и организация пообещала поддержать правительство Вьетнама в разработке комплексного пакета мер социальной защиты для смягчения последствий изменения климата и повышения устойчивости к нему малоимущих слоев населения.



По его словам, создание благоприятных условий для цифровой трансформации и зеленого перехода играет важную роль в достижении устойчивого развития, что требует сильных управленческих способностей. ПРООН гордится тем, что сотрудничает с Вьетнамом в этих важных областях, которые находятся в центре внимания национальной программы организации по продвижению конкретизации Целей устойчивого развития (ЦУР).



Говоря об участии вьетнамского лидера в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Администратор ПРООН подчеркнул, что это подтверждает поддержку Вьетнамом крупнейшей в мире многосторонней организации и позитивный вклад страны в такие инициативы ООН, как миротворческая деятельность, действия в области климата, ЦУР и недавно принятый Пакт во имя будущего.



Он отметил, что участие То Лама - это возможность для Вьетнама поделиться своими достижениями в области национального развития и видением будущего, подчеркнув, что страна, превратившаяся из некогда разоренного войной государства в государство с динамичным экономическим ростом, может вдохновить другие страны своими уроками в области борьбы с бедностью, реагирования на изменение климата и устойчивого экономического развития.



По словам чиновника, он провел эффективную и содержательную встречу с высшим руководителем Вьетнама, в ходе которой они обсудили партнерство Вьетнама и ПРООН, а также меры сотрудничества, направленные на помощь Вьетнаму в восстановлении после тайфуна Яги, содействие справедливому и инклюзивному энергетическому переходу, укрепление водной безопасности и содействие цифровой трансформации и др.



Он выразил уверенность в том, что связи Вьетнама и ПРООН и отношения Вьетнама и ООН в целом будут процветать в ближайшее время, учитывая стремление страны стать страной с высоким уровнем дохода в течение одного поколения и достичь цели «чистого нуля» к 2050 году, что отражает лидерскую роль Вьетнама и его приверженность многосторонней повестке дня на международной арене.



Обе стороны сосредоточатся на миссии по ускорению устойчивого развития с акцентом на экономические преобразования, защиту окружающей среды и социальное равенство, подчеркнул он, добавив, что ПРООН поможет Вьетнаму мобилизовать ресурсы и инвестиции, особенно через внутренний рынок капитала, и финансировать проекты зеленого и устойчивого развития, в центре чего - справедливый энергетический переход и устойчивость к изменению климата.

Чиновник отметил, что цифровая трансформация будет одним из ключевых направлений сотрудничества, а одобрение ПРООН инициативы по дистанционному здравоохранению позволит расширить подходы в этой области в стране.



Он подчеркнул, что отношениям Вьетнама и ПРООН будут способствовать их общие обязательства по устойчивому развитию, справедливости и выгоде для всех граждан. ПРООН готова поддержать и помочь Вьетнаму ответить на будущие вызовы и построить справедливое и устойчивое общество.

ПРООН с нетерпением ждет продолжения сотрудничества в целях устойчивого развития Вьетнама и региона, добавил он.