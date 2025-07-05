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Административная реструктуризация как стимул для развития туризма
Объединение провинций открывает как возможности, так и вызовы в формировании единой туристической идентичности. Каждая из прежних провинций обладала уникальными преимуществами — от культурного наследия до природных ландшафтов, и при эффективной интеграции эти особенности могут стать основой для сильных региональных брендов.
Специалисты подчёркивают, что создание туристического бренда не должно ограничиваться рамками административного деления. Такие знаковые направления, как Сапа, Мокчяу и Катба, продолжают активно развиваться, независимо от совпадения с названием провинции.
«Ключ к успеху — в поддержании чёткой и последовательной коммуникации, а также в восприятии туристических брендов как самостоятельных сущностей», — объяснил один из экспертов.
Они также приводят примеры мировых достопримечательностей, таких как пещеры Шондонг и Тулан, которые сохраняют высокую привлекательность независимо от изменений в административном устройстве. Главное, по их словам, — это общий опыт путешествия и качество туристического продукта.
Теперь, когда процесс слияния завершён, местные власти получили возможность использовать объединённые ресурсы и выстраивать целостное планирование. Так, новая конфигурация провинций Ханам, Намдинь и Ниньбинь может стать региональным центром роста, развивая направления экотуризма, духовных путешествий и объектов наследия.
Эксперты единодушны: необходимо долгосрочное видение, в центре которого — бизнес, действующий в тесной координации с местными органами власти, чтобы развивать устойчивые, качественные туристические услуги, отражающие как культурное наследие, так и современные инновации.